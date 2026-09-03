JTI: H εταιρεία με τις ιαπωνικές καταβολές στην 90ή ΔΕΘ

Με αφορμή την Ιαπωνία ως τιμώμενη χώρα, ο παγκόσμιος οργανισμός συμμετέχει στην επετειακή διοργάνωση, συνδέοντας την επιχειρηματική ανάπτυξη με την κοινωνική προσφορά και τον πολιτισμό.

Η JTI είναι μια σύγχρονη και δυναμική εταιρεία προϊόντων καπνού και νικοτίνης με παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες, και προσωπικό που ξεπερνά τους 47.000 εργαζομένους διεθνώς.

Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, διαθέτοντας ορισμένα από τα πλέον δημοφιλή σήματα (Winston, Camel, Old Holborn). Τον χειμώνα του 2023 παρουσίασε στους ενήλικες καταναλωτές την καινοτόμα συσκευή Ploom X, ανάμεσα στις 10 πρώτες αγορές παγκοσμίως, ενώ τον Νοέμβριο του 2025 κυκλοφόρησε στη χώρα την Ploom Aura, την πιο αναβαθμισμένη συσκευή θέρμανσης ράβδων καπνού & νικοτίνης.

Η JTI διατηρεί ισχυρό επενδυτικό αποτύπωμα στην Ελλάδα, με ουσιαστική συμβολή στην εθνική οικονομία. Σημαντικό σταθμό αποτελεί η ένταξη της ιστορικής μονάδας ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη το 2018. Έκτοτε, ο όμιλος έχει επενδύσει περισσότερα από 47 εκατομμύρια δολάρια για τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου, και την αύξηση της παραγωγικής του ικανότητας. Σήμερα, το εργοστάσιο αποτελεί πρότυπο εξωστρέφειας, εξάγοντας το 74% της παραγωγής του σε οκτώ αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα η JTI απασχολεί άμεσα περισσότερους από 300 εργαζόμενους, σε περιβάλλον υψηλών διεθνών προτύπων, που αναγνωρίζεται σταθερά ως κορυφαίο στην ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα, στηρίζει έμπρακτα και το εισόδημα χιλιάδων Ελλήνων καπνοπαραγωγών μέσω της ετήσιας αγοράς σημαντικών ποσοτήτων εγχώριου καπνού υψηλής ποιότητας. Την αναπτυξιακή τροχιά της εταιρείας συμπληρώνει η λειτουργία του Παγκόσμιου Κόμβου Εξυπηρέτησης Πελατών στην Αθήνα, ο οποίος στελεχώνεται από 240 επαγγελματίες και υποστηρίζει 17 αγορές διεθνώς.

Σε δημοσιονομικό επίπεδο, η JTI συνεισφέρει στην Ελλάδα ετησίως περίπου το 1% των συνολικών φορολογικών εσόδων και περίπου το 25% των εσόδων από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καπνικών προϊόντων. Για τη JTI η επενδυτική και επιχειρηματική ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με τον ρόλο της ως υπεύθυνου εταιρικού πολίτη.

Στηρίζοντας την Πολιτεία, η JTI έχει συνάψει δύο ενεργά Μνημόνια Συνεργασίας με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων, μιας σημαντικής απειλής για την οικονομία και την κοινωνία.

Δίπλα στις τοπικές κοινότητες, όπου αναπτύσσεται, η JTI στηρίζει τους ανθρώπους και τον τόπο τους. Έτσι το 2021, διαμόρφωσε το 1ο Ιαπωνικό Πάρκο της Αθήνας, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 παρέδωσε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, τον δημόσιο Ιαπωνικό Κήπο του Νερού. Με ιδιαίτερη μέριμνα για την Ξάνθη, το 2025, η JTI απέδωσε ένα ολοκληρωμένο έργο πυροπροστασίας και πυρασφάλειας για το περιαστικό άλσος της πόλης.

Η παρουσία στην 90ή ΔΕΘ: Θεματικές συζητήσεις και η ιαπωνική φιλοσοφία «Takumi»

Ως μια εταιρεία με ισχυρές ιαπωνικές ρίζες, η JTI αναμένεται να έχει δυναμική παρουσία στη φετινή ΔΕΘ. Η εταιρεία αποτελεί σταθερό πυλώνα ανάπτυξης, βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας για την Ξάνθη, την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, αλλά και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Η παρουσία της εταιρείας ευθυγραμμίζεται με τη φιλοσοφία «Takumi» που θα διατρέχει τη φετινή Έκθεση και εμπεριέχει τις έννοιες της σοφίας, της ενσυναίσθησης και της κινητήριας δύναμης, οι οποίες μεταδίδονται από γενιά σε γενιά.

Το Takumi αναφέρεται στη διαχρονική αφοσίωση για την τελειοποίηση μιας τέχνης. Βασίζεται στη δεξιοτεχνία, την ακρίβεια, τη λεπτομέρεια και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό - αξίες που αποτελούν θεμέλιο της ιαπωνικής κουλτούρας και έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως πρότυπο ποιότητας και αρτιότητας.

Η JTI, λοιπόν, θα έχει το εταιρικό περίπτερό της εντός του επίσημου ιαπωνικού pavilion, στον χώρο όπου θα εκτυλίσσεται η κεντρική δράση του πρώτου 3ημέρου της ΔΕΘ.

Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, η JTI διοργανώνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου δύο θεματικές συζητήσεις:

«Διαμορφώνοντας το εργασιακό περιβάλλον του αύριο» (13:30 - 14:20): Εστίαση στις σύγχρονες εργασιακές συνθήκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων.

«JTI: Παραγωγή, επενδύσεις & στήριξη της λιανικής» (16:45 - 17:30): Αναζήτηση των προκλήσεων και των προοπτικών για τη μικρή λιανική, έναν κρίσιμο πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και σημαντική συνιστώσα της κοινωνικής ζωής.

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με τη Weathernews, θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση «Understanding Risk, Acting Earlier: Building Resilience Together» (10:30 - 11:40), με αντικείμενο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παρουσίαση των δράσεων του JTI Foundation για την ενδυνάμωση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των τοπικών ευάλωτων κοινωνιών.

Τιμώντας τόσο τις ιαπωνικές καταβολές της όσο και τον χαρακτήρα της φετινής ΔΕΘ, η JTI την Παρασκευή 4.9, θα υποστηρίξει μια ξεχωριστή πολιτιστική δράση. Την πρώτη παρουσίαση της όπερας «Το Αέναο Τραγούδι των 4 Ουρανών» (The Eternal Song of the Four Heavens), η οποία θα λάβει χώρα στον Ιαπωνικό Κήπο του Νερού, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Η όπερα είναι εμπνευσμένη από τη ζωή και το έργο του σπουδαίου Ελληνοϊρλανδού συγγραφέα Λευκάδιου Χερν (Lafcadio Hearn – Koizumi Yakumo), το έργο ακολουθεί τη διαδρομή ενός ανθρώπου που έζησε ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικούς κόσμους: την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Αμερική και την Ιαπωνία.