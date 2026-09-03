Νέα κέρδη στη Wall Street με φόντο τα ομόλογα

Ο Dow Jones κερδίζει 0,87% στις 53.521 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,71% στις 7.720 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 0,99% στις 26.477 μονάδες.

Τελευταία ενημέρωση 18:04

Διευρύνει τα κέρδη της η Wall Street την Πέμπτη, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αποκλιμακώνονται, καθώς οι επενδυτές ελπίζουν πως η Fed μπορεί να αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα αυτόν τον μήνα.

Ο Dow Jones κερδίζει 0,87% στις 53.521 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,71% στις 7.720 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 0,99% στις 26.477 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Snowflake εκτινάσσεται 20% καθώς ανακοίνωσε ικανοποιητικά κέρδη και έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο, ενώ εξέδωσε ισχυρές προβλέψεις. Αντίθετα, ο τίτλος της Broadcom υποχωρεί 6% μετά τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα, με την εταιρεία να προσφέρει ένα απογοητευτικό outlook εσόδων για το δ΄ τρίμηνο.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου κινείται γύρω στο 4,75%, σημειώνοντας πτώση από το υψηλό 2,5 ετών (από Νοέμβριο 2023) μετά τη δήλωση του Διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ ότι θα «κλίνει να υποστηρίξει» τη διατήρηση των επιτοκίων στο τρέχον εύρος, εκτός εάν προκύψουν τυχόν εκπλήξεις στα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Τα στοιχήματα μεταξύ των traders ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια στις 16 Σεπτεμβρίου μειώθηκαν στο 54,6% μετά τη δήλωσή του, από 63,2% χτες.

Τα σχόλια του Γουόλερ, μαζί με την απότομη άνοδο του γεν, υποστήριξαν την πτώση των αποδόσεων γενικότερα και έδωσαν κάποια ώθηση στην αγορά, ακόμη και καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την άνοδό τους την Πέμπτη. Τα futures του αμερικανικού West Texas Intermediate κερδίζουν 1% στα περίπου 92 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent σημμειώνει άνοδο 1,2% πάνω από τα 96 δολάρια.

Η άνοδος του αργού έχει ασκήσει ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των ομολόγων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας θα φουσκώσουν τον πληθωρισμό και θα αναγκάσουν την Fed να αυξήσει τα επιτόκια.

Ωστόσο, οι ομολογιακές αποδόσεις των ΗΠΑ ήταν ήδη υπό πίεση την Πέμπτη πριν από τα σχόλια του Γουόλερ, καθώς το ιαπωνικό γεν σημείωσε άνοδο έναντι του αμερικανικού δολαρίου, σε υψηλό ενός μήνα.

«Ένα ισχυρότερο γεν θα μπορούσε να είναι το νήμα που θα βοηθήσει στην αποκάλυψη πολλών από τις μακροοικονομικές υπερβάσεις που επιβαρύνουν τις μετοχές», εκτίμησε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

Στα μάκρο, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ διευρύνθηκε απότομα τον Ιούλιο, στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2025, λόγω της αύξησης εισαγωγών υπολογιστών και τεχνολογικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε 24,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στα 88,6 δισ. δολ., ενώ η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 2,8% και οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,1%.

Τέλος, ήπια αύξηση κατέγραψαν οι αιτήσεις που υπέβαλαν οι Αμερικανοί για επιδόματα ανεργίας, παραμένουν ωστόσο σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, την ώρα που οι εταιρείες διστάζουν να προχωρήσουν σε απολύσεις. Οι αιτήσεις για επιδόματα αυξήθηκαν στις 206.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 29 Αυγούστου, από τις αναθεωρημένες 204.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Ο μέσος όρος των αιτήσεων τεσσάρων εβδομάδων, αυξήθηκε ελαφρώς στις 207.250 την περασμένη εβδομάδα.