Υεμένη: Δεκατρείς κυβερνητικοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχες με τους αντάρτες Χούθι

Δεκατρείς στρατιώτες των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης σκοτώθηκαν σήμερα σε συγκρούσεις με τους προσκείμενους στο Ιράν Χούθι, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, που κατηγόρησε τους αντάρτες ότι εξαπέλυσαν επίθεση για ν καταλάβουν περιοχές κοντά στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Δεκατρείς στρατιώτες των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης σκοτώθηκαν σήμερα σε συγκρούσεις με τους προσκείμενους στο Ιράν Χούθι, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, που κατηγόρησε τους αντάρτες ότι εξαπέλυσαν επίθεση για ν καταλάβουν περιοχές κοντά στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

«Σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό, 13 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων, μεταξύ των οποίων δύο αξιωματικοί, σκοτώθηκαν», δήλωσε η πηγή υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι Χούθι δεν έχουν υπό την κατοχή τους σήμερα περιοχές που βλέπουν απευθείας το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, όμως ελέγχουν την πόλη-λιμάνι Χοντάιντα, στον βορρά, και έχουν επιτεθεί σε αρκετά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα τις τελευταίες ημέρες.

Η εκεχειρία που επιτεύχθηκε το 2022 κατέρρευσε τον Ιούλιο, σε ένα νέο στάδιο της ανάφλεξης στην περιοχή ως επακόλουθο του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Οι αντάρτες, που είναι σύμμαχοι του Ιράν, πολλαπλασιάζουν από τότε τις επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και περιοχές που ελέγχονται από την αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα κυβέρνηση.

Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Πληροφοριών της Υεμένης Μοάμαρ αλ-Εριάνι, είχε προειδοποιήσει ότι οι αντάρτες Χούθι επιδιώκουν να καταλάβουν εδάφη κατά μήκος του στενού του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, που θα τους επέτρεπαν να απειλούν περισσότερο αυτή τη στρατηγική θαλάσσια οδό.

Σύμφωνα με δεύτερη στρατιωτική πηγή, η πλειονότητα των στρατιωτών που σκοτώθηκαν σήμερα έχασαν τη ζωή τους στις γραμμές του μετώπου ανάμεσα στην πόλη-λιμάνι Μούχα και την Ταΐζ στο εσωτερικό, και οι υπόλοιποι σε συγκρούσεις κοντά στην ακτή.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Saba έκανε επίσης λόγο για «βίαιες συγκρούσεις» ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους αντάρτες δυτικά της Ταΐζ, καθώς και για πυρά πυραύλων και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα των Χούθι.

Αξιωματικός επί του πεδίου στη Μούχα δήλωσε πως οι άνδρες του «μάχονται αδιάκοπα για να απωθήσουν τη μαζική επίθεση των Χούθι».

«Αποτρέψαμε επίσης επίθεση με δύο παγιδευμένα πλεούμενα που εξερράγησαν κοντά στο λιμάνι», πρόσθεσε.

Όπως είπε, οι Χούθι εξαπέλυσαν πυραύλους και drones σε όλα τα μέτωπα κατά μήκος της ακτής.

Ο πόλεμος στην Υεμενη ξεκίνησε το 2014 όταν οι Χούυθι εξαπέλυσαν από το προπύργιό τους στη Σαάντα, μια περιοχή στο βόρειο τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία, μεγάλη επίθεση και κατέλαβαν μεγάλα τμήματα εδάφους, μεταξύ των οποίων κσι την πρωτεύουσα Σαναά.

Αποδυναμωμένη, η κυβέρνηση της Υεμένης, που κατέφυγε στο Άντεν (νότια), έλαβε το 2015 τη βοήθεια ενός στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία του Ριάντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ