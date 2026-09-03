Νεπάλ: Στους 1.259 νεκρούς και 5.083 αγνοούμενους ο απολογισμός των θυμάτων από την πλημμύρα

Η καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα στις 26 Αυγούστου στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.259 ανθρώπους.

Η καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα στις 26 Αυγούστου στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.259 ανθρώπους, με τον αριθμό των αγνοουμένων να έχει εκτοξευθεί σε 5.083, σύμφωνα με έναν νέο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύτηκε σήμερα από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.

Κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο, από την πλευρά του Θιβέτ, για 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους, ανεβάζοντας τον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε συνολικά 1.280 νεκρούς και 5.624 αγνοουμένους, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων ξένων.

Στο επίκεντρο η αποκατάσταση των ζημιών - 20.000 σπίτια πρέπει να χτιστούν εκ νέου

Στο Νεπάλ θα πρέπει να ανοικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας, εκτίμησαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται.

Ένας παγετώνας κατέρρευσε στις 26 Αυγούστου προκαλώντας κατολίσθηση και πλημμύρες στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, ισοπεδώνοντας ολόκληρες κοινότητες και χωριά, αφήνοντας πίσω του μόνο λίγα σπίτια όρθια και χωρίς να έχουν υποστεί ζημιές.

«Οι προκαταρκτικές μας εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 7.500 σπίτια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, είτε έχουν παρασυρθεί από τα νερά είτε έχουν θαφτεί κάτω από τα συντρίμμια και τη λάσπη», δήλωσε ο Ντάρμα Ραζ Ουπρέτι, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Μείωσης και Διαχείρισης των Κινδύνων Καταστροφών.

Ακόμη και τα σπίτια που παραμένουν όρθια δεν είναι κατοικήσιμα, πρόσθεσε ο Ουπρέτι, με τις αρχές του Νεπάλ να εκτιμούν ότι περίπου 20.000 σπίτια πρέπει να ανοικοδομηθούν.