Οι ΗΠΑ συνόδευσαν -μόνο την Τρίτη- 40 πλοία με 18 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Ο αμερικανικός στρατός συνόδευσε 40 εμπορικά πλοία που μετέφεραν 18 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω του Ορμούζ την Τρίτη, η υψηλότερη ημερήσια διέλευση αργού από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος.

Ο αμερικανικός στρατός συνόδευσε 40 εμπορικά πλοία που μετέφεραν 18 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ την Τρίτη, η υψηλότερη ημερήσια διέλευση αργού από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ, εδώ και πάνω από έξι μήνες, όπως ανέφερε το CNN, επικαλούμενο αμερικανούς αξιωματούχους.

Το συγκεκριμένο νούμερο αντιπροσωπεύει περίπου το 90% της ημερήσιας κανονικής ροής πετρελαίου πριν από τον πόλεμο, καθώς την ημέρα περνούσαν από το Ορμούζ περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια.

Τα περισσότερα, αν όχι όλα, από τα 40 πλοία απενεργοποίησαν τους αναμεταδότες τους ενώ περνούσαν από την πλωτή οδό για να αποφύγουν τον εντοπισμό, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν παράλληλα σχεδόν 60 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους γύρω από το Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αεράμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών περιουσιακών στοιχείων, δυνατοτήτων ναρκοθέτησης και θέσεων επικοινωνιών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Το CNN ανέφερε ότι η επιχείρηση αντανακλούσε την τρέχουσα στρατηγική της Ουάσιγκτον να δίνει προτεραιότητα στις επιθέσεις γύρω από το Ορμούζ, να συνοδεύει εμπορικά πλοία και να διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό της στα ιρανικά λιμάνια στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη.

Οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν επίσης πυραύλους κρουζ που εκτοξεύτηκαν κατά των πλοίων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνοδείας, ανέφεραν οι πηγές.

Παρόλο που η επιχείρηση της Τρίτης ήταν επιτυχής, οι αξιωματούχοι δεν έχουν καμία ψευδαίσθηση ότι μια γρήγορη λύση στη σύγκρουση είναι κοντά, και οι ενεργειακές εταιρείες εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικές σχετικά με τους τεράστιους κινδύνους που ενέχει η αποστολή των πλοίων τους μέσω του Ορμούζ, ακόμη και με στρατιωτική συνοδεία. Και οι τιμές της ενέργειας παραμένουν υψηλές, προκαλώντας αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων.

Εκθέσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας δείχνουν ότι η ναύλωση ενός πετρελαιοφόρου για διέλευση από την πλωτή οδό θα μπορούσε να κοστίσει περισσότερα από 500.000 δολάρια την ημέρα.

Η επιχείρηση δείχνει ότι το Ορμούζ δεν είναι πλήρως ασφαλές για τη ναυσιπλοΐα, ωστόσο υπογραμμίζει επίσης πώς η στρατιωτική προστασία έχει καταστεί απαραίτητη για τη μεταφορά ενεργειακών φορτίων μέσω μιας διαδρομής που προηγουμένως διαχειριζόταν περίπου 100 ή περισσότερα εμπορικά πλοία την ημέρα υπό κανονικές συνθήκες.