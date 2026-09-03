Συνάντηση Μπέρναμ-Μακρόν: Στο επίκεντρο οι σχέσεις ΕΕ και Βρετανίας και το μεταναστευτικό

Ο Άντι Μπέρναμ και ο Εμανουέλ Μακρόν επαναβεβαίωσαν σήμερα στο Λονδίνο τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των χωρών τους.

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επαναβεβαίωσαν σήμερα στο Λονδίνο τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των χωρών τους αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία ημέρα μετά την πρώτη «γνωριμία» τους, στον χώρο όπου εκτίθεται η Ταπισερί της Μπαγιέ, στο Βρετανικό Μουσείο.

Ο δανεισμός αυτού του πολύτιμου κεντήματος, που περιγράφει την κατάκτηση της Αγγλίας, το 1066, από τον Γουλιέλμο τον Κατακτητή, «δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί με τη συνεργασία μας» είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι ο Μακρόν είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης τον οποίο υποδέχεται στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Χαρακτηρίζοντας «πολύ σημαντικό φίλο» και «τον κοντινότερο γείτονα» της χώρας του τη Γαλλία, ο Μπέρναμ μίλησε επίσης για τον θετικό αντίκτυπο της συνεργασίας των δύο χωρών στο θέμα της Ουκρανίας, στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης μέσω της Μάγχης και στην ενίσχυση της σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά το γεύμα, παρουσία των συζύγων των δύο ηγετών, ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε την «πολύ καλή συζήτηση» και δήλωσε «πολύ ευτυχής» για τις συνομιλίες που είχε με τον οικοδεσπότη Βρετανό πρωθυπουργό, πριν αναχωρήσει από το Λονδίνο.

Ψηλά στην ατζέντα αυτής της πρώτης συνάντησης ήταν το θέμα της προσέγγισης του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες, καθώς μέχρι τα τέλη του έτους πρόκειται να διεξαχθεί η κρίσιμη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Βρετανίας. Όταν ρωτήθηκε το βράδυ της Τετάρτης από δημοσιογράφους, ο Μπέρναμ είπε ότι επιδιώκει να βασιστεί σε όσα πέτυχε ήδη ο προκάτοχός του, ο Κιρ Στάρμερ, τον οποίο διαδέχτηκε στην πρωθυπουργία τον Ιούλιο.

«Νομίζω ότι, δέκα χρόνια μετά το Brexit, οι άνθρωποι εδώ κουράστηκαν με τον διχασμό. Βλέπουν ότι πρέπει να εργαστούμε πιο στενά μαζί», είπε. Παράλληλα ωστόσο σημείωσε ότι υπάρχουν «δύσκολα θέματα» για τα οποία ελπίζει ότι θα βρεθεί «ένας τρόπος για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια», όπως είπε, αναφέροντας ως παράδειγμα το σχέδιο της ΕΕ για τη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, το οποίο όπως εκτιμά θα μπορούσε να πλήξει τη βρετανική χαλυβουργία.

«Αν και δεν συμφωνούμε πάντα σε όλα, σεβόμαστε (…) και παραμένουμε ανοιχτοί στη συζήτηση όλων των θεμάτων» σχολίασε από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν, στην ομιλία του στο Βρετανικό Μουσείο.

Βασική προτεραιότητα για το Λονδίνο είναι και η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, δηλαδή της άφιξης μεταναστών με μικρές λέμβους που διαπλέουν τη Μάγχη. Η βρετανική κυβέρνηση πάντως χαιρέτισε τη συμφωνία συνεργασίας με τη Γαλλία, η οποία ανανεώθηκε τον περασμένο Απρίλιο για άλλα τρία χρόνια, αφού οι αφίξεις φέτος είναι οι χαμηλότερες που έχουν καταγραφεί από το 2019. Προκειμένου να αποτραπεί ο απόπλους μεγάλων λέμβων, όπως εκείνη που πρόσφατα μετέφερε 230 ανθρώπους, μια ομάδα 45 Βρετανών πρακτόρων θα αναπτυχθεί προσεχώς στα βορειοδυτικά παράλια της Γαλλίας, ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ.