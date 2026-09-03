Έπεσαν ChatGTP, Grok, Claude και Gemini

Μπλακ άουτ στην AI - Τι το προκάλεσε. Η αιτία ενδέχεται να εντοπίζεται στις υποδομές των hyperscalers.

Tαυτόχρονες, μαζικές διακοπές έπληξαν σχεδόν όλες τις κορυφαίες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο χωρίς πρόσβαση στα AI Chatbots OpenAI, Claude, Grok, Google Gemini και Cursor.

Η κατακόρυφη αύξηση των αναφορών σφάλματος καταγράφηκε ακριβώς το ίδιο λεπτό στο Down Detector. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στον κώδικα ή στους αλγορίθμους των ίδιων των μοντέλων, αλλά βαθιά στα θεμέλια του παγκόσμιου διαδικτύου.

Μπλακ άουτ στην AI - Τι το προκάλεσε

Η αιτία ενδέχεται να εντοπίζεται στις υποδομές των hyperscalers, εταιριών με τεράστιες βάσεις δεδομένων όπως το AWS και το Microsoft Azure, όπου φιλοξενούν δεδομένα ή διασταυρώνουν την κίνησή τους σε κοινά σημεία διασύνδεσης (peering points).

Ωστόσο, η ζημιά δεν περιορίστηκε στους άμεσους παρόχους. Εφαρμογές ανάπτυξης κώδικα όπως το Cursor τέθηκαν εκτός λειτουργίας σχεδόν αυτόματα, εξαιτίας της απόλυτης εξάρτησής τους από τα APIs της OpenAI και της Anthropic.

Το εύρος του φαινομένου ξεπέρασε τα όρια των εργαλείων AI. Αντίστοιχες αναφορές δυσλειτουργίας εμφανίστηκαν την ίδια στιγμή σε μησχετιζόμενες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι ενδείξεις παραπέμπουν σε ευρύτερη εμπλοκή διεθνούς δρομολόγησης κίνησης Tier-1 transit και υποδομών DNS.