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Θεσμικές συναντήσεις στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εν όψει ΔΕΘ είχε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Θεσμικές συναντήσεις στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εν όψει ΔΕΘ είχε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Ακούγοντας τους πολίτες, σχεδιάζουμε τις πολιτικές για την Ελλάδα του 2030» υπογράμμισε στην ανάρτησή του ΥΠΕΘΟΟ.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Eurogroup είχε τετ α τετ με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), την Ανώτατη Συνομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδας (ΑΣΤΕ), την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων (ΠΟΕΙΑΤΑ) και την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).