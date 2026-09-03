Πετρόπουλος: Στα 2,2 εκατ. τα καθαρά κέρδη το α΄ εξάμηνο - Στα 7,03 εκατ. τα EBITDA

Στα 94.9 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου, από 117,8 εκατ. στις 30.6.2025. 2025.

Στα 94.9 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου, από 117,8 εκατ. στις 30.6.2025.

Όσο αφορά, το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €7,03εκ έναντι €9,30εκ το 2025.

Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στο αγροτικό τομέα διότι οι επιδοτήσεις για την αγορά εξοπλισμού δεν ανανεώθηκαν ακόμη. Ως αποτέλεσμα, επηρεάστηκε αρνητικά ένας τομέας δραστηριότητας που κατά τα προηγούμενα έτη είχε αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης των αποτελεσμάτων του Ομίλου. Παρά την πτώση των πωλήσεων το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε στο 22,4% έναντι 21%.

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις μειώθηκαν κατά 8%.

Τα κέρδη μετά τους φόρους ανήλθαν σε €2,20εκ έναντι €3,88εκ στις 30.6.2025.Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε στα €30,9εκ. από €32,7εκ στις 31.12.2025.

Η καθαρή θέση διαμορφώθηκε στα €65,3εκ από €63,1εκ και ο δείκτης φερεγγυότητας 44,4%.