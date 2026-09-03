Google: Το νέο AI μοντέλο καιρού, δίνει ωριαίες προγνώσεις 5 χιλιομέτρων

Επιστήμονες της Google DeepMind και της Google Research παρουσίασαν σήμερα το WeatherNext 3, ένα νέο παγκόσμιο μοντέλο πρόγνωσης καιρού με τεχνητή νοημοσύνη

Επιστήμονες της Google DeepMind και της Google Research παρουσίασαν σήμερα το WeatherNext 3, ένα νέο παγκόσμιο μοντέλο πρόγνωσης καιρού με τεχνητή νοημοσύνη που δημιουργεί ωριαίες προβλέψεις, απεικονίζονται βασικές επιφανειακές μεταβλητές - όπως η θερμοκρασία και η υγρασία - σε ανάλυση 5 χιλιομέτρων.

Σε άλλες επιφανειακές μεταβλητές η ανάλυση φτάνει στα 10 χιλιόμετρα, ενώ σε ατμοσφαιρικές μεταβλητές, όπως η ταχύτητα του ανέμου, στα 25 χιλιόμετρα.

Συνολικά, παρέχει μια παγκόσμια εικόνα καιρού περίπου πέντε φορές πιο ευκρινή από το προηγούμενο μοντέλο, WeatherNext 2.

Το νέο μοντέλο έχει ήδη αποδειχθεί το πιο ακριβές μεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων που δοκιμάστηκαν στο Operational WeatherBench, ένα βοηθητικό πρόγραμμα για τη σύγκριση προβλέψεων τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε από την startup Brightband. Εξετάζει μετρήσεις όπως η θερμοκρασία, η ταχύτητα του ανέμου και η υγρασία.

Εκτός από το ότι ξεπερνά άλλα μοντέλα deep learning που δημιουργήθηκαν από την Google, τη Microsoft, την Nvidia και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμης Πρόγνωσης Καιρού, ξεπερνά επίσης τις παραδοσιακές προβλέψεις από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ και το ECMWF.

Το WeatherNext 3 είναι το τελευταίο κύμα μιας ριζικής αλλαγής στη μετεωρολογία που προκύπτει από τεχνικές deep learning και η Google αναφέρει ότι θα αρχίσει να τροφοδοτεί τις πληροφορίες καιρού που βλέπουν οι χρήστες στην αναζήτηση Google Maps και το Gemini, καθώς και να είναι διαθέσιμο σε χρήστες και ερευνητές στις πλατφόρμες cloud της Google.

«Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ορισμένες από τις βασικές μεταβλητές τροφοδοτούν και τροφοδοτούν πολλά από τα προϊόντα της Google», δήλωσε ο Samier Merchant, ανώτερος μηχανικός της Google, στο TechCrunch.

Το WeatherNext 3 εισάγει επίσης προβλέψεις που στοχεύουν στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Google ανέφερε ότι το μοντέλο προβλέπει ταχύτητες ανέμου 100 μέτρων, περίπου το ύψος της τουρμπίνας, για την παραγωγή αιολικής ενέργειας, παράλληλα με την κάλυψη νεφών υψηλής ανάλυσης και τα επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας για να βοηθήσει τα ηλιακά πάρκα να εκτιμήσουν το ηλιακό φως στο επίπεδο του εδάφους.