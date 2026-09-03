Ράλι στο Χρηματιστήριο με φόντο την αναβάθμιση

Με νέα πολυετή υψηλά σε ΕΤΕ, ΑΛΦΑ και ΜΟΗ η αγορά κατέγραψε ισχυρή άνοδο. Αντίδραση ελατηρίου σε Lamda, Viohalco.

Μετά από εβδομάδες συσσώρευσης, το Χρηματιστήριο Αθηνών δείχνει να απελευθερώνει τη δυναμική που είχε χτίσει, με την ανοδική κίνηση να αποκτά πλέον τα χαρακτηριστικά μιας ευρύτερης τάσης και τις 2.800 μονάδες να μπαίνουν στο κάδρο.

Πολλά ωστόσο θα εξαρτηθούν και από την πορεία των διεθνών αγορών, με τα αυριανά στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ να δίνουν τον τόνο. Στο ΧΑ, ο τζίρος ενισχύεται διαρκώς με επίκεντρο τις τέσσερις συστημικές που βρίσκονται στο επίκεντρο της αναβάθμισης της αγοράς σε ανεπτυγμένη από τους οίκους Stoxx και FTSE.

Παράλληλα, οι αναλυτές εγχώριων χρηματιστηριακών και ξένων επενδυτικών αναβαθμίζουν διαρκώς τις τράπεζες δίνοντας περιθώρια ανόδο της τάξεως του 20% και άνω.

Τελευταία η Morgan Stanley ήρθε να προσθέτει τη μετοχή της Alpha Bank στις κορυφαίες ευρωπαϊκές τραπεζικές επιλογές της. Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα προσθέτει την Alpha στις επιλογές της ως mid-cap top pick, καθώς εκτιμά ότι η Ελλάδα εμφανίζει πιθανότατα το ισχυρότερο outlook για την αύξηση των δανείων στην Ευρώπη και ότι η Alpha προσφέρει το πιο ελκυστικό risk-reward μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Παράλληλα, ο επενδυτικός οίκος αυξάνει τις τιμές στόχους. Για την Alpha Bank, η τιμή στόχος αυξάνεται στα 5,50 ευρώ από 5 ευρώ, ενώ για την Πειραιώς διαμορφώνεται στα 12,30 ευρώ από 11,50 ευρώ, αυξημένη κατά περίπου 7%. Για τη Eurobank ο στόχος ανεβαίνει στα 5,40 ευρώ από 4,90 ευρώ, ή κατά περίπου 10,2%, ενώ για την Εθνική στα 19,30 ευρώ από 17,60 ευρώ, αυξημένος κατά περίπου 9,7%. Αντίθετα, για την CrediaBank ο στόχος μειώνεται στα 1,09 ευρώ από 1,16 ευρώ.

Στα επιχειρηματικά, αύξηση κατά 9% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου Jumbo, με τη θετική δυναμική των πωλήσεων τον Ιούλιο να διατηρείται και τον Αύγουστο του 2026. Κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά +5,8% περίπου ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο αύξησης +5% που έχει θέσει η διοίκηση για το σύνολο της χρήσης.

Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και η υψηλή ρευστότητα του Ομίλου επιτρέπουν στη Διοίκηση να συνεχίζει την πολιτική επιβράβευσης των μετόχων, παράλληλα με την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ομίλου. Το υπερ-κατάστημα στη Baia Mare, Ρουμανία θα ανοίξει τέλος Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα προταθεί η καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή. Στο άκουσμα των νεών, οι επενδυτές επιδόθηκαν σε μπαράζ αγορών στη μετοχή, οδηγώντας την κατά 4,15% υψηλότερα, στα 26,62 ευρώ.

Ευρύτερα, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά τη σημερινή συνεδρίαση με κέρδη 1,62% στισ 2.691,43 μονάδες. Ο τζίρος παρέμεινε υψηλότερα ξεπερνώντας τα 290 εκατ. ευρώ. Ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 1,67% και ο τραπεζικός κατά 1,92% στις 3.187,17 μονάδες.

Στις τράπεζες, νέα υψηλά κατέγραψαν ΕΤΕ και ΑΛΦΑ με άνοδο 2,39% και 2,72% αντίστοιχα στα 17,375 ευρώ και 4,75 ευρώ αντίστοιχα. Από κοντά Πειραιώς και Eurobank με άνοδο κοντά στο 1,9%, ενώ με οριακές απώλειες έκλεισε η Κύπρου στα 10,37 ευρώ.

Στα βαριά χαρτιά, νέο ράλι σημείωσε η ΜΟΗ στα 62,8 ευρώ, με την ΔΕΗ πίσης να φτάνει τα 24,20 ευρώ με άνοδο 1,68%. Επιστροφή των αγοραστών σε Metlen που έκλεισε με κέρδη 1,81%, ενώ με κέρδη άνω του 2% έκλεισε Τιτάν.

Αντίδραση ελατηρίου σε Lamda με κέρδη 6,88% όπως και για Viohalco στο 6,2%. Ισχυρή άνοδο 3,68% και για την Cenergy που επανήλθε πάνω από τα 23 ευρώ.