Ελληνικό διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό ΥΠΕΞ για θαλάσσια πάρκα και Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια

Κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό υπουργείο ενεχείρισε ρηματικές διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί.

Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, όσο και για τις Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό υπουργείο ενεχείρισε ρηματικές διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές και τονίζουν:

«Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα».

Η Ελλάδα, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, απορρίπτει, επίσης, ως άκυρη και στερούμενη έννομης ισχύος την ανακήρυξη «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων, στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», καταλήγουν διπλωματικές πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ