ΗΠΑ: Οριακή άνοδο στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Ήπια αύξηση κατέγραψαν οι αιτήσεις που υπέβαλαν οι Αμερικανοί για επιδόματα ανεργίας, παραμένουν ωστόσο σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Ήπια αύξηση κατέγραψαν οι αιτήσεις που υπέβαλαν οι Αμερικανοί για επιδόματα ανεργίας, παραμένουν ωστόσο σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, την ώρα που οι εταιρείες διστάζουν να προχωρήσουν σε απολύσεις.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εργασίας ανέφερε την Πέμπτη ότι οι αιτήσεις για επιδόματα αυξήθηκαν στις 206.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 29 Αυγούστου, από τις αναθεωρημένες 204.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Ο μέσος όρος των αιτήσεων τεσσάρων εβδομάδων, αυξήθηκε ελαφρώς στις 207.250 την περασμένη εβδομάδα.

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αποτελούν ένδειξη για τις απολύσεις και οι οικονομολόγοι τις παρακολουθούν επειδή μπορούν να αποτελέσουν ένδειξη για το πού οδεύει η αγορά εργασίας. Για το περασμένο έτος, οι αιτήσεις παρέμειναν ως επί το πλείστον στο ιστορικά χαμηλό εύρος των 200.000 έως 230.000 την εβδομάδα.

Ο αριθμός των ατόμων που συνεχίζουν να εισπράττουν επιδόματα ανεργίας μετά το πέρας της πρώτης εβδομάδας, αυξήθηκε ελαφρώς σε 1,78 εκατομμύρια την εβδομάδα που έληξε στις 22 Αυγούστου, αυξημένος κατά 8.000 από την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι εταιρείες εξακολουθούν να διστάζουν να απολύσουν προσωπικό. Το ποσοστό ανεργίας είναι χαμηλά, στο 4,1%.

Ωστόσο, οι εργοδότες δεν είναι πρόθυμοι να προσλάβουν νέους εργαζόμενους. Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP, οι επιχειρήσεις πρόσθεσαν 38.000 εργαζόμενους, ενώ η μέτρηση του Ιουλίου αναθεωρήθηκε προς τα πάνω στις 46.000. Η μέτρηση έχασε κατά πολύ την εκτίμηση του Dow Jones για 47.000 προσλήψεις.

Οι προσλήψεις φέτος παραμένουν πολύ κάτω από τις 166.000 μηνιαίες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν, κατά μέσο όρο, το 2023 και το 2024, πόσο μάλλον τις 491.000 μηνιαίως που καταγράφηκαν την εποχή του «boom» των προσλήψεων το 2021-2022, αμέσως μετά τα lockdown λόγω πανδημίας.