Η Συρία ξεκίνησε την καταστροφή χημικών όπλων της εποχής Άσαντ, σύμφωνα με τον πρεσβευτή της στον ΟΗΕ

Η Συρία ξεκίνησε την καταστροφή χημικού στρατιωτικού υλικού που χρονολογείται από την περίοδο του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η Συρία ξεκίνησε την καταστροφή χημικού στρατιωτικού υλικού που χρονολογείται από την περίοδο του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, δήλωσε σήμερα ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ο μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη.

«Αυτή είναι η πρώτη επιχείρηση καταστροφής από την απελευθέρωσή μας από το προηγούμενο καθεστώς», δήλωσε ο Ιμπραχίμ Ολάμπι, κάνοντας λόγο για μια «ιστορική στιγμή».

Στις 21 Αυγούστου 2013, μια χημική επίθεση που αποδόθηκε στην συριακή κυβέρνηση - η οποία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή - στην ανατολική Γούτα, ένα προάστιο της πρωτεύουσας Δαμασκού, σκότωσε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Εικόνες άψυχων ανδρών, γυναικών και ιδιαίτερα παιδιών, που έβγαζαν αφρούς από το στόμα, σόκαραν τον κόσμο.

Κατόπιν, η Συρία εντάχθηκε στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ) και συμφώνησε να αποκαλύψει και να παραδώσει τα αποθέματά της σε τοξικές ουσίες για καταστροφή υπό την πίεση της Ρωσίας και των ΗΠΑ. Ωστόσο, η κυβέρνηση Άσαντ δεν είχε δηλώσει ολόκληρο το απόθεμά της σε χημικά όπλα και είχε προσπαθήσει να παραπλανήσει τους επιθεωρητές.

Από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ στα τέλη του 2024, οι νέες αρχές στη Δαμασκό δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν με τον Οργανισμό για την καταστροφή των χημικών όπλων για τα οποία ο ανατραπείς πρόεδρος κατηγορήθηκε επανειλημμένα ότι χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία που διήρκεσε περισσότερα από 13 χρόνια.

Οι νέες συριακές αρχές έχουν εξουσιοδοτήσει τους επιθεωρητές του ΟΑΧΟ να έχουν μόνιμη παρουσία στη χώρα για να καταγράφουν ύποπτες τοποθεσίες χημικών όπλων και να παίρνουν συνεντεύξεις από μάρτυρες προηγούμενων επιθέσεων.

Το γεγονός ότι η καταστροφή αυτών των όπλων έχει ξεκινήσει είναι «ένα παράδειγμα του πώς η διπλωματία, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα, τη γνήσια πολιτική βούληση και τη διεθνή συνεργασία, μπορεί να επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα επί τόπου», τόνισε ο Ολάμπι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ