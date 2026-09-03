Χαμηλό 6 μηνών για τα ρωσικά έσοδα πετρελαίου - Πτώση 22% τον Αύγουστο

Τα συνολικά έσοδα της χώρας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο τον Αύγουστο μειώθηκαν κατά 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 424 δισ. ρούβλια.

Σε χαμηλό εξαμήνου συρρικνώθηκαν τον Αύγουστο τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο αυξάνοντας το πρέσινγκ στην οικονομική χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία από το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα καθαρά έσοδα από την παραγωγή πετρελαίου ανήλθαν συνολικά σε 326,2 δισ. ρούβλια (3,76 δισ. δολάρια), σημειώνοντας πτώση 22% σε ετήσια βάση - σε χαμηλό από τον Φεβρουάριο,

Αποτελώντας περίπου το 20% των εσόδων του ρωσικού προϋπολογισμού, ο κύκλος εργασιών από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αποτελεί βασική πηγή χρηματοδότησης για τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα συνολικά έσοδα της χώρας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο τον Αύγουστο μειώθηκαν 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 424 δισ. ρούβλια.

Τους τελευταίους μήνες, η Μόσχα ωφελήθηκε από το παγκόσμιο ράλι του αργού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, εξέλιξη που ενίσχυσε επίσης την ασιατική ζήτηση για εναλλακτικές λύσεις έναντι του εφοδιασμού από τον Περσικό Κόλπο.

Ωστόσο, οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχουν ρίξει την τιμή του Urals, του βασικού εξαγωγικού μείγματος της Ρωσίας.

Σε μηνιαία βάση, τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο κατακρημνίστηκαν 60% τον Αύγουστο, μετά από μια μεγάλη αύξηση τον Ιούλιο, όταν η κυβέρνηση συνήθως λαμβάνει ένα μεγάλο μέρος των εσόδων από τον φόρο επί των κερδών των παραγωγών.

Τα έσοδα του Αυγούστου επηρεάστηκαν επίσης αρνητικά από τις μεγάλες κυβερνητικές πληρωμές προς τα διυλιστήρια για τη διασφάλιση του εγχώριου εφοδιασμού με καύσιμα, με τις επιδοτήσεις να ξεπερνούν τα 197 δισ. ρούβλια (πάνω από 2 δισ. δολάρια).