Πετρέλαιο: Χαμηλό 1 εβδομάδας κόντρα στις αμερικανικές κυρώσεις - Νέα πτώση 3%

Τα futures του Brent υποχωρούν 3,4%, στα 89,05 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate χάνει 3,6%, στα 81,99 δολάρια το βαρέλι.

Τελευταία ενημέρωση 14:15

Διευρύνει τις απώλειές του την Τρίτη το πετρέλαιο, διολισθαίνοντας σε χαμηλό μίας εβδομάδας, καθώς το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών σχεδιάζει να επιστρέψει διπλωμάτες στη Μέση Ανατολή, σε μια ένδειξη ότι οι ΗΠΑ δεν αναμένουν διεξαγωγή πολέμου πλήρους κλίμακας, ενώ οι επενδυτές «αγνοούν» τον αντίκτυπο των κυρώσεων κατά του Ιράν όπως ανακοινώθηκαν από τα χείλη του Σκοτ Μπέσεντ.

Τα futures του αργού Brent υποχωρούν 3,4%, στα 89,05 δολάρια το βαρέλι (χαμηλό από 13 Αυγούστου), ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate χάνει 3,6%, στα 81,99 δολάρια το βαρέλι (χαμηλό από 17 Αυγούστου), με πιέσεις και από το profit taking μετά το ισχυρό ράλι των δύο προηγούμενων εβδομάδων.

«Η αγορά φαίνεται σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη από την πίεση της Ουάσιγκτον για αυστηρότερη οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, με τους traders να αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία την προσπάθεια των ΗΠΑ να απομακρύνουν τους εταίρους από το ιρανικό εμπόριο», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων της ING.

Ο Σκοτ ​​Μπέσεντ, αποκάλυψε ένα πλέγμα κυρώσεων που στοχεύουν πέντε βασικές ζωτικές γραμμές για το Ιράν: ψηφιακά assets, τεχνολογία, χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία, ενώ οποιαδήποτε χώρα ή οντότητα διευκολύνει το ξέπλυμα χρήματος εκ μέρους του Ιράν θα απομακρυνθεί από το δολαριακό σύστημα των ΗΠΑ

Ωστόσο, αρνήθηκε να κατονομάσει τις χώρες που θα στοχοποιηθούν ή να αποκαλύψει πότε θα τεθούν σε ισχύ οι κυρώσεις, ενώ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσεθ, τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα απέκλειαν τη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, αλλά ο Λευκός Οίκος στρέφεται προς περισσότερο οικονομικό καταναγκασμό, κάτι που, σύμφωνα με τους αναλυτές, εξάλειψε τις ανησυχίες σχετικά με τις απειλές για τον εφοδιασμό με πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου.

«Οι αγορές φαίνεται να αποτιμούν την οικονομική πίεση ως μια πορεία χαμηλότερου κινδύνου για τον φυσικό εφοδιασμό, γι' αυτό και η αρχική αντίδραση ήταν το πετρέλαιο να κινηθεί χαμηλότερα αντί να αυξηθεί», εξήγησε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM.

Ωστόσο, προειδοποίησε: «Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει την ικανότητα να αντιδρά διαταράσσοντας τη ναυτιλία, η οποία συνεχίζει να διατηρεί ένα premium στην τιμή του πετρελαίου». «Αν χρειαστεί να προχωρήσουμε σε χτυπήματα, δεν θα διστάσουμε» επεσήμανε. «Αν το Ιράν είναι αρκετά ανόητο ώστε να υπερβάλει ή να μπερδευτεί με τον αμερικανικό στρατό, θα κάνουμε ό,τι πρέπει» πρόσθεσε.

«Η οικονομική πίεση τους βλάπτει περισσότερο αυτή τη στιγμή. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουμε τη χρήση χτυπημάτων οπουδήποτε στα Στενά του Ορμούζ ή γύρω από το Ιράν» συμπλήρωσε. Ο Ιρανός υπουργός Οικονομίας, Αλί Μαντανιζαντέ, διεμήνυσε ότι η Τεχεράνη είναι «πλήρως προετοιμασμένη» να αντέξει περισσότερες κυρώσεις των ΗΠΑ. «Η κυβέρνηση είναι και ήταν έτοιμη και έχει ένα σχέδιο για τη διαχείριση αυτών των γεγονότων. Έχουμε τα δικά μας εργαλεία και ξέρουμε πώς να παίξουμε το παιχνίδι» κατέληξε.