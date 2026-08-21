Προς 3η «πράσινη» εβδομάδα και υψηλό τριμήνου ο χρυσός με κέρδη 4,2%

Το ασήμι αναρριχάται 1,3% στα 68,92 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα προσθέτει 2,4% στα 1.872,64 δολάρια, ενώ το παλλάδιο καταγράφει άνοδο 1,3% στα 1.351,28 δολάρια.

Τελευταία ενημέρωση 14:14

Πλώρη για τρίτη διαδοχική εβδομάδα κερδών με υψηλό τριών μηνών έχει βάλει ο χρυσός με άνοδο την Παρασκευή, καθώς βρίσκει στήριξη από το ασθενέστερο δολάριο και την επαναγορά ομολόγων από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύεται 0,5% στα 4.601,29 δολάρια, αφού έφτασε σε υψηλό σχεδόν 3 μηνών (από τις 15 Μαΐου), με την τιμή του να μετρά εβδομαδιαία κέρδη 4,2% μέχρι στιγμής. Τα futures του χρυσού των ΗΠΑ σκαρφαλώνουν 1,7% στα 4.648 δολάρια.

Εβδομάδα κερδών προδιαγράφεται και για τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα: Το ασήμι στην αγορά σποτ αναρριχάται 1,3% στα 68,92 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα προσθέτει 2,4% στα 1.872,64 δολάρια, ενώ το παλλάδιο καταγράφει άνοδο 1,3% στα 1.351,28 δολάρια.

«Έχουμε δει το δολάριο να αποδυναμώνεται και αυτό έχει στηρίξει όχι μόνο τον χρυσό αλλά όλα τα πολύτιμα μέταλλα, μαζί με μια μεγάλη αλλαγή στις ομολογιακές αποδόσεις», εξήγησε ο Μπράιαν Λαν, διευθύνων σύμβουλος της GoldSilver Central.

Το δολάριο οδεύει προς εβδομαδιαίες απώλειες, καθιστώντας τα χρυσά μέταλλα σε τιμή δολαρίου πιο προσιτά για τους αγοραστές στο εξωτερικό.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για buybacks ομολόγων άνω των 4 δισ. δολαρίων ανά έκδοση κατά το επόμενο τρίμηνο ώστε να στηριχθεί το μακροπρόθεσμο χρέος. Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο Μπέσεντ ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ θα επιβάλουν «τις πιο αυστηρές κυρώσεις στην ιστορία» στο Ιράν.

Εν τω μεταξύ, δύο αξιωματούχοι της Fed εξέφρασαν επιφυλάξεις όταν ρωτήθηκαν πώς οι αλλαγές στη διαχείριση του χρέους του YΠOIK θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική.

Οι traders τώρα δίνουν πιθανότητα 64% ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τον επόμενο μήνα και μια πιθανότητα 36% για αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.