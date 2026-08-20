Υψηλό εξαμήνου για τη στερλίνα

Η στερλίνα κερδίζει 0,4% έναντι του δολαρίου την Πέμπτη στα 1,3661 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδό της από τις 16 Φεβρουαρίου.

Σε υψηλό εξαμήνου σκαρφαλώνει η στερλίνα έναντι του δολαρίου την Πέμπτη, μια ημέρα αφότου το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έλαβε ένα απροσδόκητο μέτρο για να τονώσει την αγορά ομολόγων με υπερδιπλασιασμό των buybacks.

Η στερλίνα κερδίζει 0,4% έναντι του δολαρίου την Πέμπτη στα 1,3661 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδό της από τις 16 Φεβρουαρίου. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τουλάχιστον το μέγεθος των επαναγορών μακροπρόθεσμου χρέους, βυθίζοντας την απόδοση του 30ετούς τίτλου, που είχε εκτιναχθεί σε υψηλό 19 ετών (από το 2007) νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σηματοδοτεί ενεργά ότι επιδιώκει να περιορίσει τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις είναι πιεστικά νέα για το δολάριο των ΗΠΑ», εξήγησε ο Λούις Βίνσεντ Γκέιβ, Διευθύνων Σύμβουλος της Gavekal Research.

«Εάν οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων όντως περιοριστούν, αυτή η ξαφνική υπεραπόδοση της στερλίνας θα συνεχιστεί, καθώς, αν μη τι άλλο, η κίνηση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ θέτει τους επενδυτές σε επιφυλακή για το δολάριο ΗΠΑ» πρόσθεσε.

Τα εγχώρια ζητήματα της βρετανικής οικονομίας έχουν επίσης στηρίξει τη στερλίνα τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένου του ακόμη υψηλού πληθωρισμού, ο οποίος έχει κάνει τους επενδυτές να προεξοφλούν υψηλότερα επιτόκια από την Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England - BoE) καθώς ο πληθωρισμός αναρριχήθηκε σε υψηλό τεσσάρων μηνών τον Ιούλιο.

Οι χρηματιστές εξακολουθούν να αναμένουν ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα αυξήσει το κόστος δανεισμού μία φορά μέχρι το τέλος του έτους, ενώ μια δεύτερη κίνηση κατά 25 μονάδες προβλέπεται έως τον Απρίλιο του 2027.