«Βουτιά» 75% στα κέρδη της Alibaba μετά την αύξηση δαπανών ΑΙ

Περισσότερο από 75% υποχώρησαν τα κέρδη της Alibaba από την στιγμή που ο ηγέτης του ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας αύξησε τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Περισσότερο από 75% υποχώρησαν τα κέρδη της Alibaba από την στιγμή που ο ηγέτης του ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας αύξησε τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ την ίδια ώρα αντιμετωπίζει μια ευρεία επιβράδυνση της κατανάλωσης στην Κίνα.

Η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να αυξάνονται κατά 75% στα 67,7 δισ. κινεζικά γουάν.

Ο κολοσσός του e-commerce ανέφερε αύξηση εσόδων κατά 9%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και αντανακλώντας την έντονη αύξηση της ζήτησης για την υπολογιστική ικανότητα που παρέχει το τμήμα cloud.

Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά τρία τέταρτα στα 10,5 δισ. γουάν (1,6 δισ. δολ.) και κατέγραψε εκροή μετρητών άνω των 6,6 δισ. δολ., αντανακλώντας το αυξανόμενο κόστος των έργων τεχνητής νοημοσύνης και της υπολογιστικής υποδομής.

Οι αμερικανικές μετοχές της Alibaba έφτασαν να υποχωρούν σχεδόν 4% προσυνεδριακά, «μαζεύοντας» τις απώλειες στην πορεία, σχεδόν στο -2%.

Τα έσοδα στο βασικό τμήμα cloud του τεχνολογικού γίγαντα ανήλθαν σε 48,4 δισεκατομμύρια γουάν, αυξημένα κατά 45% σε ετήσια βάση. Η μονάδα cloud της Alibaba θεωρείται κλειδί για την εταιρεία που δημιουργεί έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως ακριβώς η Microsoft ή η Google.

Η Alibaba στοιχηματίζει ολοένα και περισσότερο στις επιχειρήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης και cloud για να προωθήσει τη μελλοντική ανάπτυξη. Η εταιρεία έχει συγχωνεύσει το μεγαλύτερο μέρος των ομάδων έρευνας και προϊόντων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη υπό την Alibaba Token Hub, μια νέα επιχειρηματική μονάδα, ενώ έχει επίσης εκποιήσει μη βασικά περιουσιακά στοιχεία τα τελευταία δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης της μονάδας παιχνιδιών Lingxi Games νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η αλλαγή αυτή οδήγησε την Alibaba να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην Κίνα σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ωστόσο, οι κινεζικές δυνάμεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση από τους επενδυτές να μετατρέψουν τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη σε αποδόσεις, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να προσφέρουν μοντέλα ως επί το πλείστον δωρεάν ή με πολύ χαμηλές χρεώσεις σε σύγκριση με τους αμερικανούς ανταγωνιστές.