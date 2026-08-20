Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών: Στην Αττική τα πρωτεία του ιού Δυτικού Νείλου

Ενημέρωση της κοινωνίας για την διαδικασία που ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές ζητάει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ενημέρωση της κοινωνίας για την διαδικασία που ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές στην προσπάθειά τους για τον περιορισμό της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική, ζητάει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, με αφορμή ότι σήμερα, 20 Αυγούστου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών.

Όπως σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος: «προκύπτει ένα καίριο ερώτημα: έγιναν έγκαιρα από την πολιτεία, την περιφέρεια και όλους τους αρμόδιους φορείς όλα όσα έπρεπε για να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο; Μήπως υπήρξε υποτίμηση του κινδύνου και τώρα τίθεται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία;

Μπορεί ο επιστημονικός κόσμος να δίνει οδηγίες προφύλαξης, όμως το ζήτημα είναι αν έγινε ό,τι χρειαζόταν, την ώρα που έπρεπε, ώστε να μην τρέχουμε σήμερα -δηλαδή με καθυστέρηση- να προσπαθούμε να περιορίσουμε τη μετάδοση των λοιμώξεων».

Συγκεκριμένα ο κ. Χατζηθεοδοσίου δήλωσε: «Το φετινό καλοκαίρι είναι διαφορετικό συγκριτικά με προηγούμενα, καθώς έχουμε έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Και σύμφωνα με τους επιστήμονες ιδιαίτερο πρόβλημα εντοπίζεται πλέον στην Αττική όπου μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί το 70% των συνολικών κρουσμάτων, 10 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του ιού και κάποιοι εισήχθησαν σε ΜΕΘ. Ενώ κάποιος θα περίμενε ότι τα περισσότερα κρούσματα θα υπήρχαν σε κάποιο άλλο γεωγραφικό σημείο της χώρας, τελικά βλέπουμε ότι η Αττική, ειδικά η Ανατολική, έχει τα θλιβερά πρωτεία.

Οπότε προκύπτει ένα καίριο ερώτημα: Έγιναν έγκαιρα από την πολιτεία, την περιφέρεια και όλους τους αρμόδιους φορείς όλα όσα έπρεπε για να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο; Μήπως υπήρξε υποτίμηση του κινδύνου και τώρα τίθεται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία;

Μπορεί ο επιστημονικός κόσμος να δίνει οδηγίες προφύλαξης, όμως το ζήτημα είναι αν έγινε ό,τι χρειαζόταν, την ώρα που έπρεπε, ώστε να μην τρέχουμε σήμερα -δηλαδή με καθυστέρηση- να προσπαθούμε να περιορίσουμε τη μετάδοση των λοιμώξεων. Είναι ένα θέμα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας - και την επιχειρηματική κοινότητα βέβαια- και πρέπει να υπάρχει ουσιαστική ενημέρωση για όλα τα βήματα που έχουν γίνει.

Η ειρωνεία της τύχης είναι ότι σήμερα, 20 Αυγούστου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών. Αυτή καθιερώθηκε μετά από πρωτοβουλία της Αμερικάνικης Ένωσης για τον Έλεγχο των Κουνουπιών, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει για τον άνθρωπο το τσίμπημα του κουνουπιού και τη μετάδοση σοβαρών ασθενειών.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία επελέγη γιατί στις 20 Αυγούστου του 1897 ένας Άγγλος γιατρός, ο Ρόναλντ Ρος, ανακοίνωσε ότι για την ελονοσία ευθύνονται τα κουνούπια. Ήταν μία ανακάλυψη που από τότε έχει σώσει εκατομμύρια ζωές».