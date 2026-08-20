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Πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης σε πολυκατοικία στο Ψυχικό

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Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στο Ψυχικό
Πυροσβεστική
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Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Τελευταία ενημέρωση 14:20

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας επί της οδού Καλπακίου, του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45 στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δύο αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς ενώ προκλήθηκαν φθορές στην τοιχοποιία του χώρου. Στο σημείο επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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Πυρκαγιά
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