Νέα πρόκληση από την Άγκυρα - Και το τουρκικό υπουργείο Άμυνας «γκριζάρει» το Αιγαίο

«Η χώρα μας διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της στο Αιγαίο Πέλαγος στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης στο Αιγαίο ανοίγει η Άγκυρα, που αντιδρά στον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, επαναφέροντας στο προσκήνιο πάγιες τουρκικές αμφισβητήσεις. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, παίρνοντας τη σκυτάλη από το ΥΠΕΞ επιχειρεί να «γκριζάρει» τα νησιά του Αιγαίου υπογραμμίζοντας πως: «Παρακολουθούμε στενά το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έχει κηρύξει η Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος».

«Αυτός ο κανονισμός δεν έχει νομικές συνέπειες για τη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών, και δεν επηρεάζει τη θέση μας. Η χώρα μας διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της στο Αιγαίο Πέλαγος στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου» τόνισε το τουρκικό ΥΠΑΜ σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

«Επιπλέον, η Τουρκία ευνοεί την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο παράκτιων κρατών του Αιγαίου με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και την ανάπτυξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή» πρόσθεσε, ενώ ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί σχολίασε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγουν «καμία νομική συνέπεια» για την Τουρκία στα ζητήματα του Αιγαίου.

Χατζηβασιλείου: Η τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα

«Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN το πρωί της Πέμπτης. Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι το υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε στις ανακοινώσεις της Άγκυρας, από την πρώτη στιγμή με σαφή δήλωση, στην οποία αποτυπώνονται τεκμηριωμένα οι εθνικές θέσεις.

Έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι το προσεχές διάστημα το ΥΠΕΞ θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες, στο κατάλληλο επίπεδο. Ο υφυπουργός επανέλαβε τη θέση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή επινεύσεις τρίτων.

Αναφερόμενος στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, εξήγησε ότι είναι παράνομα για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι εκτείνονται σε διεθνή ύδατα, όπου καμία χώρα δεν μπορεί μονομερώς να δημιουργεί προστατευόμενες ζώνες εκτός χωρικών υδάτων χωρίς συνεννόηση με τις όμορες χώρες και χωρίς τήρηση του Διεθνούς Δικαίου. Δεύτερον, διότι εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, πράγμα που δεν επηρεάζει νομικά τα ελληνικά δικαιώματα.

«Δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, υπενθύμισε ότι έρχονται ως παράνομη απάντηση στις νόμιμες κινήσεις της Ελλάδας με τα Θαλάσσια Πάρκα και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που σχεδιάστηκαν με βάση το Διεθνές Δίκαιο και με τη σφραγίδα της Ε.Ε. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι τα «ήρεμα νερά» δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο για να μπορέσουν οι δύο χώρες να βρουν κοινό τόπο συνεννόησης.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα αλλάζει θέσεις ή κάνει πίσω στον σχεδιασμό της. Το αντίθετο», σημείωσε. Ο υφυπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη καμία πρόκληση. «Δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων», τόνισε χαρακτηριστικά.