Σουηδία: Αμετάβλητα τα επιτόκια από την Riksbank, πιθανή μία αύξηση φέτος

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας για δωδέκατο μήνα ενώ επανέλαβε ότι είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια φέτος.

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας για δωδέκατο μήνα ενώ επανέλαβε ότι είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια φέτος, εάν ο πόλεμος στο Ιράν προκαλέσει επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Συγκεκριμένα, έχει η Riksbank έχει το βασικό της επιτόκιο στο 1,75%, το χαμηλότερο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίνοντας ότι οι συνολικές οικονομικές προοπτικές παραμένουν γενικά σταθερές παρά τις πρόσφατες εκπλήξεις στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Η απόφαση είχε προβλεφθεί και από τους 19 οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, υπό την ηγεσία του διοικητή Έρικ Τεντέεν, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων αργότερα φέτος παραμένει». Τον Ιούνιο είχαν εκτιμήσει στο 50% την πιθανότητα αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης το 2026.

«Εάν ο απροσδόκητα υψηλός πληθωρισμός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αποδειχθεί ότι αποτελεί την απαρχή μιας μεγαλύτερης και πιο παρατεταμένης ανόδου του πληθωρισμού, η Riksbank θα προσαρμόσει τη νομισματική της πολιτική προς μια πιο περιοριστική κατεύθυνση», ανέφερε η κεντρική τράπεζα.

Η απόφαση έρχεται μετά τις αυξήσεις επιτοκίων από τη γειτονική Νορβηγία τον Μάιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Nationalbanken της Δανίας τον Ιούνιο, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας και η Fed διατήρησαν στάση αναμονής.

Αιτιολογώντας την απόφασή τους, οι αξιωματούχοι επικαλέστηκαν τον κίνδυνο υψηλότερης πίεσης στις τιμές που σχετίζεται με τον πόλεμο, ενώ σημείωσαν ότι ο πληθωρισμός είναι χαμηλός και η αγορά εργασίας είναι κάπως ασθενέστερη από την αναμενόμενη. Δεν καταρτίστηκαν νέες προβλέψεις ή πορεία επιτοκίων για τη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε τον Ιούλιο και ξεπέρασε ελαφρώς την πρόβλεψη της Riksbank για τον Ιούνιο, ενώ παρέμεινε σαφώς κάτω από τον στόχο του 2%.