Aύξηση 19,6% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 3,8%.

Aύξηση 19,6% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του Ιουνίου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 3,8%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2025 – Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 7,2%, έναντι μείωσης 0,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 19,6% τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, προήλθε:

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

• Αύξηση κατά 20,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

• Αύξηση κατά 19,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 29,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

• Αύξηση κατά 14,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς

Από τις μεταβολές κυρίως των δεικτών των διψήφιων κλάδων:

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη – άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης, κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγή βασικών μετάλλων, λοιπά ορυχεία και λατομεία.