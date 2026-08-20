Κομισιόν: Δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο

Οι αποθήκες φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ γέμισαν κατά 62% φέτος, έναντι 74% της χωρητικότητας την ίδια περίοδο πέρυσι.

Mήνυμα πως δεν υπάρχει άμεση ανησυχία για την προμήθεια φυσικού αερίου στην ΕΕ, καθώς η αποθήκευση βρίσκεται στο 62% της χωρητικότητας, έστειλε την Πέμπτη η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα ενέργειας, Εύα Χρντσίροβα.

«Αυτή τη στιγμή, σήμερα, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο 62% στην πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου. Ο στόχος είναι το 80% της χωρητικότητας των εγκαταστάσεων. Δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο, καθώς δεν υπάρχει στόχευση για πλήρη πλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης» ξεκαθάρισε.

«Βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να διασφαλίσουμε τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο για τον χειμώνα», υπογράμμισε ενώ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, τόνισε ότι: «βρισκόμαστε σε ένα πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι σταθερή και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού».

Αναγνώρισε ωστόσο πως: «ο ρυθμός είναι λίγο πιο αργός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά η διαδικασία εξελίσσεται καλά». Οι αποθήκες φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ γέμισαν στο 74% της χωρητικότητάς τους την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe.

Σύμφωνα με το Reuters, οι χώρες της ΕΕ πασχίζουν να γεμίσουν τις αποθήκες φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα, καθώς οι υψηλές τιμές από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχουν αποτρέψει τις εταιρείες από το να αγοράζουν καύσιμα για αποθήκευση.