Tax & Labour | Εργασιακά

Ετήσια μείωση 10,1% στους εγγεγραμμένους ανέργους στη ΔΥΠΑ τον Ιούλιο

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Ετήσια μείωση 10,1% στους εγγεγραμμένους ανέργους στη ΔΥΠΑ τον Ιούλιο
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Σε 715.328 άτομα ανήλθε για τον Ιούλιο το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ, καταγράφοντας μείωση κατά -80.260 άτομα (-10,1%).

Σε 715.328 άτομα ανήλθε για τον Ιούλιο το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ, καταγράφοντας μείωση κατά -80.260 άτομα (-10,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούλιο 2025 και αύξηση κατά 43.035 άτομα (6,4%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο 2026.

Από αυτά 371.019 (ποσοστό 51,9%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 344.309 (ποσοστό 48,1%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

  • Οι άνδρες ανέρχονται σε 220.006 άτομα (ποσοστό 30,8%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 495.322 άτομα (ποσοστό 69,2% ).
  • Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 215.476 άτομα (ποσοστό 30,1%).
  • Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας 1 εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 322.327 άτομα (ποσοστό 45,1%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 254.451 άτομα (ποσοστό 35,6%) και 142.580 άτομα (ποσοστό 19,9%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 2 , για τον μήνα Ιούλιο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 148.138 άτομα, από τα οποία οι 141.578 (ποσοστό 95,6%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 6.560 (ποσοστό 4,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 48.271 (ποσοστό 32,6%) και οι γυναίκες σε 99.867 (ποσοστό 67,4%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 119.158 (ποσοστό 80,4%) είναι κοινοί, 1.571 (ποσοστό 1,1%) είναι οικοδόμοι, 6.560 (ποσοστό 4,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.041 (ποσοστό 0,7%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 19.687 (ποσοστό 13,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 121 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

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tags:
Ανεργία
ΔΥΠΑ
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