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Φωτιά τώρα στη Λακωνία - Επιχειρούν 3 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο

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Φωτιά τώρα στην Κρεμαστή Λακωνίας - Επιχειρούν 3 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο
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Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας. Τέλος, σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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tags:
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
Φωτιά τώρα
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