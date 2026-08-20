Μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ - Μεταφορά 10 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως

Πώς λειτουργεί η επιχείρηση. Ο Τραμπ κήρυξε «οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου» στο Ιράν. Πάνω από τα 93 δολάρια το Brent.

Θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα Στενά του Ορμούζ, με στόχο τη μεταφορά εκατ. βαρελιών πετρελαίου καθημερινά, έχει δημιουργήσει αθόρυβα ο αμερικανικός στρατός σε μια εξέλιξη που, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ που μίλησαν στο Axios, αποτελεί σημαντική επιτυχία για την Ουάσινγκτον, την ώρα που ο ευρύτερος πόλεμος παραμένει σε αδιέξοδο.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και προβλέπει τη διέλευση περίπου 15 έως 20 τάνκερ κάθε βράδυ από έναν νότιο θαλάσσιο δίαυλο, κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Μέσω αυτής της διαδρομής μεταφέρονται πλέον περίπου 10 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο μισό του όγκου που διακινούνταν πριν από τον πόλεμο, συμβάλλοντας στην τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.

Η αμερικανική επιχείρηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αντιμετωπίζει ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που προκάλεσε ο πόλεμος: τη διατάραξη των πετρελαϊκών προμηθειών, η οποία είχε οδηγήσει σε απότομη άνοδο των τιμών του αργού. Παρότι οι εξαγωγές από τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν χαμηλότερες από τα προπολεμικά επίπεδα. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η επαναφορά σημαντικών ποσοτήτων πετρελαίου στην αγορά έχει ήδη αισθητό αντίκτυπο στην παγκόσμια προσφορά.

Η επιχείρηση δεν περιορίζεται στην προστασία των δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο προς την έξοδο των Στενών του Ορμούζ. Ο αμερικανικός στρατός βοηθά επίσης άδεια πετρελαιοφόρα να εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο από την Αραβική Θάλασσα, να φορτώνουν πετρέλαιο από χώρες της περιοχής και στη συνέχεια να επιστρέφουν μέσω του ίδιου θαλάσσιου περάσματος.

«Εδώ και δύο μήνες ελέγχουμε τη νότια λωρίδα των Στενών του Ορμούζ. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης μπορεί να δημιουργούν προβλήματα, αλλά δεν ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ. Εμείς τα ελέγχουμε», υπογράμμισε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με το Axios, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός γίνεται από ειδική δύναμη που υπάγεται στο αρχηγείο του αμερικανικού Στρατού στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας.

Όπως υπογραμμίζει το δημοσίευμα, η δύναμη συντονίζεται με περιφερειακούς εταίρους στον Κόλπο και καταρτίζει καθημερινά καταλόγους με τα πλοία που πρόκειται να εξέλθουν από τον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ προς την Αραβική Θάλασσα, αλλά και με άδεια μισθωμένα δεξαμενόπλοια που ακολουθούν την αντίθετη διαδρομή για να παραλάβουν νέα φορτία πετρελαίου.

Τα πλοία οργανώνονται κάθε βράδυ σε δύο μεγάλες, διαδοχικές «γραμμές» διέλευσης, μία για τα εξερχόμενα και μία για τα εισερχόμενα. Η κίνησή τους πραγματοποιείται μέσω της νότιας λωρίδας, βάσει οδηγιών του αμερικανικού στρατού, ενώ μαχητικά αεροσκάφη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας παρέχουν προστασία από ιρανικούς πυραύλους και drones.