Τουλάχιστον 13 νεκροί στο Κίεβο, με τον Ζελένσκι να καταγγέλλει «κλιμάκωση»

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του σε ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του σε ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταγγέλλοντας ότι η Μόσχα «επενδύει» σε βαλλιστικούς πυραύλους και σε μια κλιμάκωση.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και άλλος ένας στην περιφέρεια της πρωτεύουσας.

«Επρόκειτο για μαζική επίθεση – οι Ρώσοι προετοιμάζονταν για πολύ καιρό, συνδυάζοντας διάφορους τύπους βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ και drones, με στόχο να προκαλέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά σε μη στρατιωτικές υποδομές», κατήγγειλε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε επίσης σε υποδομή φυσικού αερίου στη βόρεια περιφέρεια Τσερνίχιβ της Ουκρανίας, όπως και σε μεθοριακή διάβαση με τη Μολδαβία στη νότια περιφέρεια της Οδησσού.

Η Μόσχα επέλεξε την κλιμάκωση, σημείωσε σε ανάρτησή του στο Telegram. «Δυστυχώς, ενώ η Μόσχα επενδύει στους βαλλιστικούς πυραύλους και στην κλιμάκωση, ο κόσμος εξακολουθεί να μην αντιδρά όπως αρμόζει σε τέτοιου είδους επιθέσεις», τόνισε, εκφράζοντας τη λύπη του για την έλλειψη αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων.

Εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters ανέφερε ότι άκουσε πάνω από δώδεκα εκρήξεις στο Κίεβο. Στην περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ανακοίνωσε αξιωματούχος σε ανάρτησή του στο Telegram.

Στην πρωτεύουσα κτίρια κατοικιών, αλλά και ένα νοσοκομείο παίδων και ένα σχολείο υπέστησαν ζημιές, ενώ προκλήθηκαν επίσης διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε ορισμένα τμήματά της.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας έδειξαν βίντεο από στρατιωτικούς που αγωνίζονταν να σβήσουν πυρκαγιά σε κτίριο και βοηθούσαν τον κόσμο να διαφύγει από εγκαταστάσεις που καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρωθυπουργό Σέρχιι Κορέτσκι, η επίθεση στο Κίεβο διήρκεσε σχεδόν εννέα ώρες και έγινε με δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones).

Στην περιοχή Μπορίσπιλ, στα περίχωρα του Κιέβου, υπέστησαν ζημιές αποθήκες προϊόντων διατροφής και κτίρια του Ερυθρού Σταυρού. Επίσης επλήγησαν μη στρατιωτικές υποδομές στις περιφέρειες της Οδησσού και του Τσερνίχιβ, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας.

Πυρκαγιά ξέσπασε και καταστράφηκαν οι πάνω όροφοι πολυκατοικίας εννέα ορόφων στην περιοχή Σολομιάνσκιι της πόλης, όπου σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι, δήλωσε παράλληλα ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο, κηρύσσοντας την αυριανή ημέρα πένθους στη μνήμη των θυμάτων.

Ζημιές υπέστησαν επίσης άλλες δύο περιοχές, διευκρίνισε ο Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, όπου επλήγησαν μη κατοικημένες εγκαταστάσεις, αποθήκες, ένα σχολείο και ένα νοσοκομείο παίδων.

Η εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος DTEK ανακοίνωσε ότι αποκατέστησε την παροχή ρεύματος σε πάνω από τα μισά από τα σχεδόν 90.000 σπίτια που είχαν μείνει χωρίς ρεύμα στην πρωτεύουσα μετά την επίθεση.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τις κρίσιμες ελλείψεις της γείτονός της σε συστήματα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα επιτέθηκε στο Κίεβο και στην περιφέρειά του εξαπολύοντας αεροπορικές επιδρομές και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), πλήττοντας εγκαταστάσεις παραγωγής εξαρτημάτων drone, μια στρατιωτική αποθήκη και έναν κόμβο επιμελητείας, όπως και άλλους στόχους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας, η Ρωσία εξαπέλυσε δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ και υπερηχητικούς, όπως και 168 drones στην επίθεσή της στη διάρκεια της νύχτας στη χώρα.

Οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας, πρόσθεσε, κατέρριψαν 145 drones και τους περισσότερους πυραύλους κρουζ, αλλά κανέναν από τους βαλλιστικούς πυραύλους.

Η περιφέρεια του Κιέβου ήταν ο βασικός στόχος της επίθεσης, σημείωσε επίσης η ουκρανική πολεμική αεροπορία στην ανακοίνωσή της στην εφαρμογή Telegram.

Η Ουκρανία έχει επίσης αυξήσει τις επιθέσεις της στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και υποδομές υλικοτεχνικής υποστήριξης προσπαθώντας να υπονομεύσει τις ικανότητες της Ρωσίας να διεξαγάγει τις πολεμικές της επιχειρήσεις.

Η Ρωσία αναχαίτισε και κατέστρεψε 726 ουκρανικά drones

Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε στη διάρκεια της νύχτας 726 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

To ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε παράλληλα ότι η ρωσική περιφέρεια του Ταταρστάν ανέφερε σήμερα διατάραξη της λειτουργίας ενός βιομηχανικού συγκροτήματος στην πόλη Νιζνεκάμσκ ύστερα από ουκρανική επίθεση με drone, προσθέτοντας ότι ζημιές υπέστησαν επίσης ορισμένα κτίρια κατοικιών.

Το Νιζνεκάμσκ βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι συντρίμμια από drone έπεσαν σε επιχείρηση στο ρωσικό χωριό Βόλνα, στο λιμάνι του Ταμάν στη Μαύρη Θάλασσα.

Από το περιστατικό προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία σβήστηκε γρήγορα, πρόσθεσαν.

Οι αρχές, οι οποίες δεν κατονόμασαν την επιχείρηση, διευκρίνισαν ότι δεν προκλήθηκαν απώλειες από το συμβάν.

Το Ταμάν, το οποίο διαχειρίζεται πετρελαϊκά προϊόντα, σιτηρά, άνθρακα και άλλα εμπορεύματα, βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο ουκρανικών drones.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε παράλληλα ότι ένα drone συνετρίβη στη Ρουμανία, χώρα μέλος του NATO και της ΕΕ, κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

Ένα drone διέσχισε επίσης τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας, σύμφωνα με τον στρατό της χώρας.

Το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε εξάλλου, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ότι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν δύο οικισμούς στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ και συγκεκριμένα τα χωριά Μικολαϊπίλια και Ματιάσεβε.

Το Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητες πηγές.

Οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν επιτύχει μέχρι στιγμής να φέρουν μια διαρκή κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι η Ουκρανία παρέδωσε προτάσεις στους Αμερικανούς διαπραγματευτές, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, για ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ επανειλημμένως έχει ζητήσει πυραύλους αναχαίτισης για την απόκρουση πυραυλικών επιθέσεων.

Η Ρωσία δεν έλαβε συγκεκριμένες προτάσεις για ενδεχόμενες νέες συναντήσεις με Αμερικανούς διαπραγματευτές, δήλωσε στην εφημερίδα Izvestia η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Μόσχα θα είναι έτοιμη να κανονίσει μια συνάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η πιο πρόσφατη επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα ήταν τον Ιανουάριο και ακόμη δεν έχουν επισκεφθεί το Κίεβο.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ