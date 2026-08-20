Η Morgan Stanley βλέπει νέο κύκλο αναβαθμίσεων στις ευρωτράπεζες

Ισχυρότερη από τις προσδοκίες ήταν η εικόνα των ευρωπαϊκών τραπεζών στο δεύτερο τρίμηνο, με τη Morgan Stanley να διαπιστώνει ότι η δυναμική των εσόδων συνεχίζει να οδηγεί σε ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τον κλάδο.

Ισχυρότερη από τις προσδοκίες ήταν η εικόνα των ευρωπαϊκών τραπεζών στο δεύτερο τρίμηνο, με τη Morgan Stanley να διαπιστώνει ότι η δυναμική των εσόδων συνεχίζει να οδηγεί σε ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τον κλάδο.

Το 90% των τραπεζών που καλύπτει ο οίκος ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα προ φόρων κέρδη, ενώ το προ προβλέψεων αποτέλεσμα ήταν κατά μέσο όρο 4% υψηλότερο από το consensus, σε ένα ακόμη τρίμηνο κατά το οποίο οι ευρωπαϊκές τράπεζες υπεραπέδωσαν των προσδοκιών.

Το σημαντικότερο εύρημα της Morgan Stanley, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στο μέγεθος των υπερβάσεων. Είναι ότι περίπου τα δύο τρίτα και παραπάνω των τραπεζών αναβάθμισαν κάποιο κομμάτι του guidance, σε σαφή διαφοροποίηση από την πιο επιφυλακτική εικόνα του πρώτου τριμήνου. ING, Société Générale, Danske, NatWest, AIB, Bank of Ireland, Eurobank και Deutsche Bank ήταν μεταξύ των τραπεζών που έδωσαν θετικότερη εικόνα για την πορεία των μεγεθών τους.

Στην κορυφή της θετικής εικόνας βρίσκονται τα έσοδα, τα οποία αποτέλεσαν τον βασικό κινητήρα των καλύτερων επιδόσεων. Τα επιτοκιακά έσοδα στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν περίπου 3% σε τριμηνιαία βάση και ήταν περίπου 1% υψηλότερο από τις εκτιμήσεις, ενώ η μεγαλύτερη θετική έκπληξη ήρθε από τις προμήθειες και τις δραστηριότητες των αγορών. Wealth και asset management και capital markets ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές, με την Barclays, την UBS και τη Deutsche Bank να ξεπερνούν τις προσδοκίες στα έσοδα επενδυτικής τραπεζικής.

Την ίδια στιγμή η πιστωτική επέκταση επιταχύνεται. Η Morgan Stanley σημειώνει ότι τα δάνεια στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν περίπου 3% σε τριμηνιαία βάση στο δεύτερο τρίμηνο, με αρκετές τράπεζες να εμφανίζουν διψήφια αύξηση στα εταιρικά δάνεια. Η επιτάχυνση αυτή ενισχύει τις προοπτικές για τα καθαρά έσοδα από τόκους, ενώ ο οίκος εκτιμά ότι η δυναμική των δανείων παραμένει ισχυρή.

Οι αναλυτές δεν εντοπίζουν μέχρι στιγμής ενδείξεις επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού. Τα κεφάλαια παραμένουν επίσης ισχυρά, με τον μέσο δείκτη CET1 των τραπεζών της Ευρωζώνης να διαμορφώνεται περίπου στο 14%, αυξημένος κατά 18 μονάδες βάσης στο τρίμηνο. Η κεφαλαιακή θέση εξακολουθεί να επιτρέπει υψηλές διανομές προς τους μετόχους, με αρκετές τράπεζες να ανακοινώνουν νέες επαναγορές ιδίων.

Το earnings momentum έχει ήδη αρχίσει να περνά στις εκτιμήσεις, με την Morgan Stanley να καταγράφει μέση αύξηση 1,5% στις εκτιμήσεις του consensus για την κερδοφορία των τραπεζών.

Έτσι, το ευρωπαϊκό banking story συνεχίζει να ενισχύεται από την πλευρά των εσόδων. Οι υψηλότερες καμπύλες εξακολουθούν να περνούν σταδιακά στα αποτελέσματα, η πιστωτική επέκταση επιταχύνεται και τα pipelines στις επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες παραμένουν ισχυρά. Όλα αυτά, σύμφωνα με τον οίκο, δημιουργούν ένα ισχυρότερο μεσοπρόθεσμο revenue outlook.

Παρά την ισχυρή εικόνα των αποτελεσμάτων, οι αναλυτές κρατούν και έναν αστερίσκο. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες διαπραγματεύονται σήμερα περίπου στις 10 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, με discount περίπου 30% έναντι της ευρύτερης αγοράς. Ο οίκος θεωρεί ότι το 11-12x P/E είναι απολύτως εφικτό καθώς η αύξηση των εσόδων θα περνά σταδιακά στα αποτελέσματα. Το γεωπολιτικό ρίσκο ωστόσο αποτελεί τον βασικό ανασταλτικό παράγοντα.