Σε υψηλό άνω του 1,5 έτους το φοινικέλαιο λόγω βιοκαυσίμων και Ελ Νίνιο

Η Ινδονησία, ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο, έτοιμη να διοχετεύσει μεγαλύτερο μέρος της καλλιέργειας σε βιοκαύσιμα B50 και να περιορίσει τις εξαγωγές της.

Σε υψηλό άνω των 20 μηνών σκαρφαλώνει το φοινικέλαιο, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για βιοκαύσιμα και οι κίνδυνοι στην παραγωγή από τα ακραία φαινόμενα του Ελ Νίνιο ανεβάζουν τις τιμές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στην Κουάλα Λουμπούρ ενισχύονται κατά 1,7% στα 4.977 ρινγκίτ ανά τόνο την Πέμπτη, το υψηλότερο ενδοσυνεδριακό επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2024. Άνοδος παρατηρείται και σε άλλα προϊόντα, όπως το καλαμπόλι και η ζάχαρη, κλιμακώνοντας τον πληθωρισμό των τροφίμων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ινδονησία, ο μεγαλύτερος παραγωγός φοινικέλαιου στον κόσμο, έθεσε πρόσφατα σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα, το οποίο διοχετεύσει μεγαλύτερο μέρος της καλλιέργειας σε καύσιμα και περιορίζει τις εξαγωγές της χώρας.

Παράλληλα, ένα κύμα ξηρασίας έχει πλήξει το τελευταίο διάστημα τους παραγωγούς τόσο στην Ινδονησία όσο και στη Μαλαισία, τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα παγκοσμίως. Επιπλέον ξηρασία προκαλεί το φαινόμενο Ελ Νίνιο σε μεγάλο μέρος της Νοτιοανατολικής Ασίας, πλήττοντας περαιτέρω την παραγωγή του ελαίου. Μάλιστα, το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας προβλέπει ότι τα παγκόσμια αποθέματα φοινικελαίου θα υποχωρήσουν σε χαμηλό εννέα ετών την περίοδο 2026-27.

Τέλος, οι πρόσφατες επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα έχουν περιορίσει δραστικά τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Οι δύο χώρες αποτελούν σημαντικούς προμηθευτές ηλιέλαιου και, καθώς η προσφορά περιορίζεται, οι αγοραστές στρέφονται σε ανταγωνιστικά φυτικά έλαια, μεταξύ των οποίων και το φοινικέλαιο, προκειμένου να καλύψουν το κενό.