Ξεπέρασε τα 20 δισ. ευρώ ο τζίρος στο λιανεμπόριο το β΄ τρίμηνο - Αύξηση 2,8%

Σε ανοδική τροχιά παρέμεινε το β΄ τρίμηνο το λιανεμπόριο, με τον συνολικό τζίρο να ξεπερνά το «φράγμα» των 20 δισ. ευρώ.

Σε ανοδική τροχιά παρέμεινε το β΄ τρίμηνο το λιανεμπόριο, με τον συνολικό τζίρο να ξεπερνά το «φράγμα» των 20 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 20,168 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, οπότε και είχε διαμορφωθεί σε 19,616 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το β’ τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 7,203 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,2% συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, οπότε και είχε διαμορφωθεί σε 7,121 δισ. ευρώ.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το β’ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 ήταν:

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, αύξηση 22,8%

Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 21,6%

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 ήταν:

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, μείωση 14,8%

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 5,7%

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το β’ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2025 ήταν:

Περιφέρεια Ηπείρου, αύξηση 4,9%

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύξηση 3,8%

Η Περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2025 ήταν: