Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν στη Βρετανία

Έξι χρόνια μετά την αποχώρηση τους από τη Μεγάλη Βρετανία και τα βασιλικά καθήκοντα.

Έξι χρόνια μετά την απόφασή τους να αφήσουν πίσω τους τη ζωή ως ενεργά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ πρόκειται να επιστρέψουν στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά του, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του People, η οικογένεια του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ θα εγκατασταθεί στη χώρα από αυτόν τον μήνα, ενώ τα δύο παιδιά αναμένεται να ξεκινήσουν το σχολείο στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο.

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