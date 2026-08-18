Λέιν (ΕΚΤ): Γύρω στο 3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη για το υπόλοιπο του 2026

«Ο πληθωρισμός των τροφίμων θα είναι ένας από τους παράγοντες πιέσεων στις τιμές κατά το επόμενο έτος», σημείωσε.

Την εκτίμησή του ότι ο πληθωρισμός είναι πιθανό να παραμείνει «πολύ πάνω» από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2026 λόγω του πολέμου στο Ιράν, εμφανίστηκε ο Φίλιπ Λέιν.

«ΔΤΚ που θα κυμαίνεται γύρω από αυτό το επίπεδο του 3% είναι πιθανώς αυτό που πρέπει να περιμένουν οι άνθρωποι για το υπόλοιπο του έτους», υπογράμμισε το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ σύμφωνα με το Bloomberg.

«Αλλά αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν θα υπάρξει επίλυση της κρίσης. Επομένως, είναι πραγματικά μια αβέβαιη κατάσταση» πρόσθεσε.

Ο Ιρλανδός αξιωματούχος δεν θέλησε να απαντήσει στο ερώτημα αν είναι πιθανές περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων τους επόμενους μήνες μετά την άνοδο τον Ιούνιο, τονίζοντας ότι η ΕΚΤ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό.

Οι επενδυτές προβλέπουν τουλάχιστον μία ακόμη κίνηση στο κόστος δανεισμού μέχρι το τέλος του έτους, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να διατηρεί το κόστος πετρελαίου και φυσικού αερίου υψηλό.

Παράλληλα, περιέγραψε την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης ως «όχι και τόσο άσχημη». Σχετικά με τον πληθωρισμό, προειδοποίησε για περαιτέρω ανοδικές πιέσεις που θα ασκηθούν το επόμενο καλοκαίρι από καιρικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένου του Ελ Νίνιο.

«Ο πληθωρισμός των τροφίμων θα είναι ένας από τους παράγοντες πιέσεων στις τιμές κατά το επόμενο έτος», σημείωσε.

«Με την αβεβαιότητα, αυτό στο οποίο δεσμευόμαστε είναι ουσιαστικά να μην προσπαθούμε να σπαταλήσουμε χρόνο μιλώντας για το ποιες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων μπορεί να συμβούν. Αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή οικονομία τα πάει σχετικά καλά. Ας δούμε τον αντίκτυπο του πολέμου αργότερα φέτος» κατέληξε.