«Κόκκινο 5x5» στις ευρωαγορές - Πτωτικό σερί 9 μηνών

Με απώλειες ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση οι ευρωαγορές την Τρίτη, καθώς οι αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή φάνηκαν να επηρεάζουν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα.

Με απώλειες ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση οι ευρωαγορές την Τρίτη, καθώς οι αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή φάνηκαν να επηρεάζουν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα, με τις διαπραγματεύσεις να μοιάζουν υπό κατάρρευση, μεγαλώνοντας την αβεβαιότητα των επενδυτών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,64% στις 652,22 μονάδες οδεύοντας για την πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση απωλειών, «κλειδώνοντας» το μεγαλύτερο σερί απωλειών από τον Νοέμβριο του 2025. Ο Eurostoxx 50 υποχώρησε 0,94% στις 6.468 μονάδες.

Στο ταμπλό, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης έχασε 0,87% στις 26.141 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 0,82% στις 8.509 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε 0,05% στις 10.725 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αποδυναμώθηκε 1,05% στις 53.025 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 ολοκλήρωσε στις 19.936 μονάδες με -0,23%.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις έφτασαν σε ένα νέο κρίσιμο σημείο την Τρίτη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ξεκάθαρος ότι δεν πραγματοποιούνται και δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες με το Ιράν, προσθέτοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά.

«Δεν υπάρχουν συνομιλίες ή συζητήσεις που να βρίσκονται σε εξέλιξη ή να έχουν προγραμματιστεί με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ο Ναυτικός Αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και σε λειτουργία. Όλες οι νάρκες θαλάσσης έχουν αφαιρεθεί ή πυροδοτηθεί», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του Reuters σύμφωνα με το οποίο το Ιράν στρέφεται σε μία πλήρως επιθετική στρατιωτική στάση, μετά την πλήρη κατάρρευση των διπλωματικών διαπραγματεύσεων που αποσκοπούσαν στη μόνιμη λήξη του πολέμου.

Παράλληλα, τα ομόλογα μακράς διαρκείας βρίσκονται στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου selloff καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για μία σειρά παραγόντων, από την άνοδο του πληθωρισμού έως τις τεράστιες επενδύσεις στη τεχνητή νοημοσύνη, με την Γαλλία το αντίστοιχο κόστος δανεισμού να φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008, ενώ στη Γερμανία οι αποδόσεις κινούνται σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2011,

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ο ισχυρός κύκλος εταιρικών αποτελεσμάτων, σε συνδυασμό με τα ισχυρά μεγέθη των τραπεζών, των εταιρειών πολυτελείας και του ενεργειακού κλάδου, ώθησε τον Stoxx σε νέα υψηλά. Ωστόσο, αυτή η περίοδος έχει για τα καλά ολοκληρωθεί και χωρίς νέες θετικές προβλέψεις από τις εταιρείες που να στηρίζουν τις τρέχουσες αποτιμήσεις η αγορά εμφανίζεται περισσότερο εκτεθειμένη σε μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς κλυδωνισμούς.

Την εκτίμησή του ότι ο πληθωρισμός είναι πιθανό να παραμείνει «πολύ πάνω» από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2026 λόγω του πολέμου στο Ιράν, εμφανίστηκε ο Φίλιπ Λέιν. «ΔΤΚ που θα κυμαίνεται γύρω από αυτό το επίπεδο του 3% είναι πιθανώς αυτό που πρέπει να περιμένουν οι άνθρωποι για το υπόλοιπο του έτους», υπογράμμισε το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ σύμφωνα με το Bloomberg.