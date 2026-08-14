Χρυσός: Εβδομαδιαία κέρδη σχεδόν 1% καθώς υποχωρεί η ανησυχία για τα επιτόκια

Οι μετρήσεις για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα τον επόμενο μήνα.

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο την Παρασκευή και ολοκλήρωσε κερδοφόρα την εβδομάδα, ενισχυμένος από το ασθενέστερο δολάριο, αλλά και τις μετρήσεις για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που ενίσχυσαν τις προσδοκίες της αγοράς ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στην συνεδρίαση του επόμενου μήνα.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,7% στα 4.379,95 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την υποχώρηση άνω του 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση λόγω της ρευστοποίησης κερδών, μετά την άνοδο του πολύτιμου μετάλλου στο υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Ιουνίου. Οι ράβδοι χρυσού κατέγραψαν κέρδη περίπου 0,9% σε επίπεδο εβδομάδας. Τα futures χρυσού των ΗΠΑ έκλεισαν σήμερα 0,4% υψηλότερα στα 4.437,30 δολάρια.

«Η υποχώρηση του δείκτη του δολαρίου αποτελεί έναν θετικό εξωτερικό παράγοντα που στηρίζει σήμερα τον χρυσό», δήλωσε ο αναλυτής αγορών Τζιμ Γουίκοφ της American Gold Exchange.

Ο δείκτης του δολαρίου υποχώρησε κατά 0,3%, καθιστώντας τον χρυσό, ο οποίος αποτιμάται σε αμερικανικό νόμισμα, φθηνότερο για τους αγοραστές εκτός ΗΠΑ.

Επίσης, ο χρυσός έλαβε στήριξη από μια απροσδόκητη μείωση των μισθοδοσιών στις ΗΠΑ εκτός γεωργικού τομέα τον Ιούλιο, και από τις μετρήσεις πληθωρισμού αυτή την εβδομάδα που ήταν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με τις προσδοκίες. Αυτό μείωσε σημαντικά τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, με τους περισσότερους αναλυτές να βλέπουν πλέον την κεντρική τράπεζα να διατηρεί το τρέχον εύρος 3,50% έως 3,75%.

Οι αγορές προεξοφλούν πιθανότητα 33% για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο έναντι 55% την περασμένη εβδομάδα, έδειξε το εργαλείο FedWatch της CME.

«Καθώς αναμένουμε ότι η Fed δεν θα αυξήσει τα επιτόκια, η τιμή του χρυσού εξακολουθεί να έχει περαιτέρω ανοδικές δυνατότητες», ανέφερε η Commerzbank σε σημείωμα.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι spot αυξήθηκε 0,7% στα 64,88 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κέρδισε 1,8% στα 1.746,97 δολάρια και το παλλάδιο πρόσθεσε 1,1% στα 1.320,93 δολάρια. Το ασήμι και η πλατίνα σημείωσαν εβδομαδιαία κέρδη, ενώ το παλλάδιο κατέγραψε πτώση.