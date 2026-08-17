Wall Street: «Κόκκινο 2 στα 2» με βαρίδι το Ιράν

O Dow Jones υποχώρησε 0,51% στις 53.459 μονάδες, ο S&P 500 απώλεσε 0,52% στις 7.745 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 0,32% στις 26.644 μονάδες.

Πτωτικό 2x2 κατέγραψε η Wall Street τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν εκ νέου για τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Φωτεινή εξαίρεση η ισχυρή πρόβλεψη εσόδων από την Anthropic που έφερε κέρδη σε ορισμένες μετοχές τεχνολογίας. Ειδικότερα, ο Dow Jones υποχώρησε 0,51% στις 53.459 μονάδες, ο S&P 500 απώλεσε 0,52% στις 7.745 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 0,32% στις 26.644 μονάδες.

Η Τεχεράνη θα ανεβάσει το γεωπολιτικό θερμόμετρο στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή εάν αποτύχει η διπλωματία με τις ΗΠΑ, τόνισε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, επισημαίνοντας πως η προσέγγιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας βασίζεται στην επίθεση και όχι στην άμυνα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent κέρδισαν 2%, ενώ ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει το Ομάν.

«Επιστρέψαμε στην παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων σε πραγματικό χρόνο και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι απλώς έχουν κάνει τα στραβά μάτια σε αυτό», σημείωσε ο Τζέισον Στέφενς, ιδρυτής της Evertern Wealth. «Πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη προκατάληψη για την καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου παρά για τον κίνδυνο ράλι σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού λόγω της προοπτικής επίτευξης συμφωνίας, ειδικά καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές», πρόσθεσε.

«Υπάρχει μεγάλη πίεση στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να επικεντρωθεί πραγματικά σε αυτό και να κάνει κάτι», συμπλήρωσε. «(Οι επενδυτές) έλεγαν στον εαυτό τους ότι οι πόλεμοι πάντα τελειώνουν. Δεν νομίζω ότι κάποιος υπολόγιζε το γεγονός ότι αυτό θα μπορούσε να συνεχίζεται καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού», υπογράμμισε ο Ντέιβιντ Μόρισον, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Trade Nation.

Η Anthropic, η οποία προετοιμάζεται για την IPO της, προέβλεψε έσοδα στη ζώνη των 190 δισ. δολαρίων έως 200 δισ. δολαρίων για το 2028, με αποτέλεσμα στο ταμπλό η μετοχή της Micron να σκαρφαλώσει 4,13%. Οι αγορές θα παρακολουθούν στενά την επόμενη εβδομάδα τα αποτελέσματα της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο, για ενδείξεις σχετικά με το εάν η δυναμική που προκαλείται από την τεχνολογία μπορεί να διαρκέσει.

Η Ντάνι Χιούσον, επικεφαλής οικονομικής ανάλυσης στην AJ Bell, σχολίασε ότι η μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις επενδύσεις στην ΑΙ και την πηγή των αποδόσεων καθησύχασε τους άμεσους φόβους για μια «πιθανή άνθηση και στη συνέχεια κατάρρευση της Τεχνητής Νοημοσύνης». Παράλληλα, μια σειρά από ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό βοήθησαν τους traders να μειώσουν τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων από την Fed στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Οι traders προεξοφλούν σχεδόν 31% πιθανότητα η Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα, σημαντικά χαμηλότερα από τις σχεδόν ισοδύναμες πιθανότητες πριν από μια εβδομάδα. Παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου των ΗΠΑ, η οποία είναι συνήθως ευαίσθητη σε γεωπολιτικά γεγονότα, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης στο 5,311%, σε υψηλό 19 ετών από τον Ιούνιο του 2007.

Τέλος, οι επενδυτές αναμένεται να έχουν μια εβδομάδα με λιγότερους καταλύτες όσον αφορά το μέτωπο των «μάκρο», αλλά από το πεδίο των επιχειρήσεων, τα φώτα στρέφονται στους γίγαντες του λιανεμπορίου με τα οικονομικά αποτελέσματα της Walmart να αναμένονται την Πέμπτη, ενώ η Home Depot και η Lowe's θα ανακοινώνουν τις επιδόσεις τους την Τρίτη και την Τετάρτη, αντίστοιχα.