Εγγυητική 1,9 δισ. δολαρίων ζητά η Paramount μετά την αντιμονοπωλιακή αγωγή για WBD

Η εταιρεία επιχειρεί να μεταφέρει το κόστος της καθυστέρησης στους πολιτειακούς εισαγγελείς που μπλοκάρουν την εξαγορά.

Αίτημα για εγγυητική 1,9 δισ. δολαρίων υπέβαλε η Paramount μετά την αντιμονοπωλιακή αγωγή κατά της συμφωνίας με την Warner Bros. Discovery από αμερικανικές πολιτείες.

Η Paramount ζητά από το δικαστήριο να υποχρεώσει τους ενάγοντες να καταθέσουν εγγυητική επιστολή ύψους περίπου 1,9 δισ. δολαρίων για να καλυφθεί το κόστος της καθυστέρησης.

Στο αίτημά της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η απαγόρευση ολοκλήρωσης της συναλλαγής έως τη δίκη δημιουργεί τεράστια οικονομική επιβάρυνση, την οποία χαρακτηρίζει «μη ανακτήσιμη». Αναφέρει ότι μόνο σε «ticking fees» προς τους μετόχους της WBD θα έχει καταβάλει περίπου 1,3 δισ. δολάρια μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Με την απαίτηση για εγγυητική έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, η Paramount επιχειρεί ουσιαστικά να αντιστρέψει το ρίσκο της καθυστέρησης προς την πλευρά των ρυθμιστικών αρχών. Εάν η εγγύηση δεν κατατεθεί, ζητά τη λύση της δικαστικής εντολής που απαγορεύει το κλείσιμο της συναλλαγής, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Η εταιρεία επιχειρεί να μεταφέρει το κόστος της καθυστέρησης στους πολιτειακούς εισαγγελείς που μπλοκάρουν την εξαγορά. Η αντιμονοπωλιακή αγωγή που έχουν καταθέσει πολιτειακοί εισαγγελείς στις ΗΠΑ κατά της εξαγοράς της WBD από την Paramount μετατρέπεται σε σκληρή θεσμική αντιπαράθεση.