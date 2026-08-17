Κούσνερ: «Πρόοδος εντός 30 ημερών για αφοπλισμό της Χαμάς»

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ολοκλήρωσε σήμερα τη διήμερη επίσκεψή του σε Αίγυπτο και Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με ηγέτες του Ισραήλ και της Χαμάς, με στόχο να αρθεί το αδιέξοδο σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα.

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Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει στην έναρξη του αφοπλισμού της Χαμάς εντός «30 ημερών» και στην «πρόοδο» που θα υπάρξει από την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

«Θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε πρόοδο σε μόλις 30 ημέρες, μαζί, ας το ελπίσουμε, με την έναρξη της απόσυρσης ενός μέρους των όπλων, και ας ελπίσουμε επίσης, το σφράγισμα ορισμένων σηράγγων κατά τις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», δήλωσε από το Τελ Αβίβ σε δημοσιογράφο του αμερικανικού δικτύου Fox News.

Η Χαμάς απαιτεί από το Ισραήλ να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός, ενώ και οι δύο πλευρές αμφισβήτησαν την ακολουθία του τρόπου εφαρμογής του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Δύο πηγές ανέφεραν ότι η συνάντηση του Κούσνερ με τον Νετανιάχου διήρκεσε αρκετές ώρες. Ο Νικολάι Μλαντένοφ, ανώτατος εκπρόσωπος για την Γάζα του Συμβουλίου Ειρήνης, ο οποίος θεωρείται ευρέως ως επικεφαλής των προσπαθειών για την εφαρμογή του σχεδίου, παρευρέθηκε επίσης στη συνάντηση, δήλωσαν πηγές στο Reuters.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Νετανιάχου και ο Κούσνερ συμφώνησαν στη συνάντηση ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας δεν θα ξεκινήσει μέχρι να αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του ελαφρού οπλισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ