Ομοσπονδία δασικών υπαλλήλων: «Η συμβολή του Antinero αναγνωρίστηκε καθολικά»

Η επιχειρησιακή συμβολή των παρεμβάσεων επιβεβαιώθηκε στην πράξη στις πρόσφατες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική και τη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Την αποτελεσματικότητα του εθνικού προγράμματος πρόληψης δασικών πυρκαγιών «Antinero» υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία των δασικών υπαλλήλων, απαντώντας στις αιτιάσεις και την κριτική που ασκείται γύρω από την αξία των έργων πρόληψης.

Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, η επιχειρησιακή συμβολή των παρεμβάσεων επιβεβαιώθηκε στην πράξη στις πρόσφατες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική και τη Σίβηρη Χαλκιδικής, αλλά και στο παρελθόν σε περιοχές όπως η Φολόη, η Πάρνηθα, η Πεντέλη και το Ωραιόκαστρο. Σύμφωνα με τους δασικούς υπαλλήλους, οι καθαρισμοί της καύσιμης ύλης, η συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών συνέβαλαν στον περιορισμό της έντασης των μετώπων και διευκόλυναν την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων καταστολής.

Τα στοιχεία του προγράμματος

Στη σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι το «Antinero» αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα πρόληψης που έχει εφαρμοστεί στη χώρα. Κατά την τελευταία πενταετία έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σε περισσότερα από 920.000 στρέμματα δασικών οικοσυστημάτων.

Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι τα έργα πρόληψης δεν καταργούν τον κίνδυνο ούτε υποκαθιστούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης, αλλά διαμορφώνουν ευνοϊκότερες συνθήκες στο επιχειρησιακό πεδίο, διασπώντας τη συνέχεια της καύσιμης ύλης και μειώνοντας την ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς. Παράλληλα, τονίζεται ότι η αξιολόγηση των παρεμβάσεων πρέπει να γίνεται με επιστημονικά κριτήρια, με βάση τη συμπεριφορά της φωτιάς και τις υποδομές που προστατεύθηκαν, και όχι αποκλειστικά από το γεγονός της εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς.

Ο ρόλος των δασικών υπηρεσιών και τα αιτήματα

Παράλληλα, επισημαίνεται ο διαρκής ρόλος του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση των πυρκαγιών, από τη σύνταξη των μελετών και την επίβλεψη των έργων, μέχρι τη συνδρομή στις επιχειρήσεις στο πεδίο και τα έργα αποκατάστασης.

Τέλος, η Ομοσπονδία απευθύνει κάλεσμα προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, για την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επιτάχυνση των έργων πρόληψης, την αύξηση της χρηματοδότησης, την υπαγωγή όλων των δασών σε αειφορική διαχείριση, καθώς και την προώθηση του νέου οργανογράμματος των Δασικών Υπηρεσιών με αύξηση των οργανικών θέσεων.