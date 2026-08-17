Τουρκία και Ιράν συζητούν άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και εκεχειρία με ΗΠΑ

Τι συζήτησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν και ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, συζήτησε τη Δευτέρα τις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη διασφάλιση της συνέχισης της εκεχειρίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με τουρκική διπλωματική πηγή, η οποία όμως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Νωρίτερα, ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη είχε αποφασίσει να αλλάξει την πολιτική της από αμυντική σε «πλήρως επιθετική», λόγω του αδιεξόδου στις προσπάθειες για συμφωνία σχετικά με τη μόνιμη λήξη του πολέμου της με τις ΗΠΑ, καθώς η πρόοδος προς τις ειρηνευτικές συνομιλίες και την επανέναρξη της κυκλοφορίας πετρελαιοφόρων μέσω του στρατηγικού στενού έχει σταματήσει.