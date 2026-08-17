Τραμπ: «Όχι» συμφωνία που βολεύει το Ιράν - Θα χειριστούμε εύκολα το Ομάν

Πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ομάν εκτίμησε ότι η απειλή του Αμερικανού προέδρου να βομβαρδίσει τη Μουσκάτ μπορεί να είναι παραπλανητική.

«Θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν το είδος που θέλουν. Θα γίνει αυτό που θεωρώ απαραίτητο. Βρισκόμαστε εκεί για έναν λόγο: το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του για την Τεχεράνη με φόντο τη Μέση Ανατολή. Ο Ρεπουμπλικανός ρωτήθηκε επίσης στο Οβάλ Γραφείο για την προηγούμενη απειλή του να βομβαρδίσει το Ομάν και αν έχει εξαντλήσει την υπομονή του με το έθνος του Κόλπου.

«Δεν νομίζω ότι συμπεριφέρθηκαν πολύ καλά, αλλά θα τους χειριζόμασταν πολύ εύκολα», επεσήμανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε μια σύντομη απάντηση. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι σαφές σε ποιες ενέργειες αναφερόταν ο Τραμπ. Ωστόσο, το Ιράν υπενθυμίζεται ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν για τις διαδρομές διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Από την πλευρά του, ένας πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ομάν δήλωσε ότι η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να βομβαρδίσει τη χώρα μπορεί να είναι παραπλανητική. «Είναι στην πραγματικότητα η δεύτερη φορά που ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει το Ομάν - η πρώτη φορά ήταν πριν από αρκετούς μήνες, πριν υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης [με το Ιράν», εξήγησε ο Μαρκ Σίβερς.

«Και τις δύο φορές, δεν νομίζω ότι είναι τόσο σοβαρή απειλή, αλλά προφανώς εστιάζει την προσοχή» σχολίασε. Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν καθώς η προθεσμία των 60 ημερών που είχε προβλεφθεί στο αμερικανοϊρανικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) έληξε χωρίς να υπάρξει νέα συμφωνία ή παράταση και όπως δήλωσε ο ίδιος: «Δεν επιδιώκω παράταση του μνημονίου κατανόησης».