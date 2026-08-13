Ευρωαγορές: Μεικτή εικόνα στο ταμπλό, «άλμα» άνω του 9% της Maersk

Η πτώση του πετρελαίου δεν έφτασε για να στηρίξει το επενδυτικό κλίμα, την ώρα που οι επενδυτές είχαν στραμμένη την προσοχή τους στη Μέση Ανατολή αλλά και στα στοιχεία του πληθωρισμού ΗΠΑ.

Σε μεικτό έδαφος ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση την Πέμπτη οι βασικοί δείκτες των ευρωαγορών, με την πτώση των τιμών του πετρελαίου να μην φτάνει για να στηρίξει το επενδυτικό κλίμα, την ώρα που οι επενδυτές είχαν στραμμένη την προσοχή τους στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στα στοιχεία του πληθωρισμού των ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, υποχώρησε οριακά 0,07% στις 659,04 μονάδες. Ανά κλάδο, τα τρόφιμα σημείωσαν την καλύτερη απόδοση, με άνοδο 1,50%, ενώ οι τηλεπικοινωνίες κατέλαβαν τη δεύτερη καλύτερη θέση, με άνοδο 1,26%. Πτώση σημείωσε ο κλάδος των βασικών πόρων, με απώλειες 2,77%, ενώ η ενέργεια ήταν η δεύτερη πιο αδύναμη, υποχωρώντας 1,24%. Ο Εuro Stoxx 50 πρόσθεσε 0,2% στις 6.546 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης έχασε 0,15% στις 26.307 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 0,28% στις 8.650 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημείωσε απώλειες 0,59% στις 10.769 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε στο οριακό +0,052% στις 53.725 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 σημείωσε πτώση 0,12% στις 20.179 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η Maersk, με τη μετοχή της να κάνει άλμα 9,3%, καθώς η δανέζικη ναυτιλιακή εταιρεία ξεπέρασε σημαντικά τις προβλέψεις για τα κέρδη και αύξησε για δεύτερη φορά φέτος την πρόβλεψή της για τα ετήσια αποτελέσματα, καθώς η ισχυρή ζήτηση και οι αναταράξεις στις εμπορικές διαδρομές ενισχύουν τους ναύλους.

Η δανική ενεργειακή εταιρεία Oersted είδε τη μετοχή της να υποχωρεί 3,8% παρά το γεγονός πως ανακοίνωσε ισχυρότερα από το αναμενόμενο EBITDA για το δεύτερο τρίμηνο, ενώ επανάλεβε τις προβλέψεις της για το έτος.

Η βρετανική οικονομία άντεξε τους πρώτους μήνες του πολέμου με το Ιράν, καθώς ο ηλιόλουστος καιρός και το Μουντιάλ διατήρησαν τις καταναλωτικές δαπάνες κατά το β' τρίμηνο. Ειδικότερα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το τρίμηνο έως τον Ιούνιο, έναντι ανάπτυξης 0,6% το πρώτο τρίμηνο.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για τις τιμές χονδρικής στις ΗΠΑ κινήθηκαν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περιορίζοντας τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Fed.

Ωστόσο, το επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη παραμένει επιφυλακτικό, καθώς οι ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν στάσιμες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η λεγόμενη Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου (ΑΣΠΚ) αντέκρουσε χθες τη διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον έχει τον «απόλυτο έλεγχο» του Ορμούζ, τονίζοντας πως η καίριας σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν την υποχώρηση της παγκόσμιας ζήτησης έναντι των συνεχιζόμενων διαταραχών στην προσφορά στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς, για παράδοση τον Οκτώβριο σημειώνει απώλειες κατά 2,9%, στα 86,40 δολάρια το βαρέλι.