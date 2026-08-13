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Ιταλία: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών σε προάστιο της Ρώμης - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

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Ιταλία: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών της γερμανικής KNDS σε προάστιο της Ρώμης
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Δεκάδες πυροσβέστες έσπευσαν στην περιοχή Κολεφέρο, προάστιο της Ρώμης, όπου σήμερα το απόγευμα σημειώθηκε έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών Simmel.

Δεκάδες πυροσβέστες έσπευσαν στην περιοχή Κολεφέρο, προάστιο της Ρώμης, όπου σήμερα το απόγευμα σημειώθηκε έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών Simmel.

Το εργοστάσιο ανήκει στον γερμανικό όμιλο άμυνας KNDS και κατασκευάζει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος για χερσαία και ναυτική άμυνα, καθώς και στερεά καύσιμα για εκτοξευτήρες δορυφόρων, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

H έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε ενώ στην περιοχή είχαν μόλις φτάσει άνδρες και γυναίκες της δημοτικής αστυνομίας. Μέχρι αυτή την ώρα, δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης οότι η έκρηξη πραγματοποιήθηκε, πιθανόταρα, σε αποθήκη εκρηκτικών υλικών.

Ο ισχυρότατος θόρυβος που προκλήθηκε, ακούσθηκε από τους οδηγούς του αυτοκινητόδρομου Α1 και από τους κατοίκους των χωριών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την Ρώμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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