Χρηματιστήριο: Επιτόπιος βηματισμός για τον Γενικό Δείκτη

Στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις ο δείκτης έχει κλεισίματα εντός εύρους μόλις... 1,21 μονάδων, ενώ από τις 3 Αυγούστου κινείται σε μια ζώνη της τάξης των 22 μονάδων. Aktor, Helleniq Energy και Coca-Cola ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Σταθεροποιητικά κινήθηκε την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ευθυγραμμισμένος με το επιφυλακτικό κλίμα των διεθνών αγορών.

Μετά τα χθεσινά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που επέτρεψαν στις αγορές να περιορίσουν τις προσδοκίες τους για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο, σήμερα ανακοινώθηκε ήπια άνοδος στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, καθώς και τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, θα μεσολαβήσει ακόμη ένας γύρος στοιχείων για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας πριν από τη συνεδρίαση της FOMC στις 15-16 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερα κρίσιμα θα είναι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου από τα τέλη Ιουλίου ενέχει τον κίνδυνο αναζωπύρωσης των πληθωριστικών πιέσεων.

Στα της Λεωφόρου Αθηνών, η MSCI ανακοίνωσε την ένταξη της Motor Oil στον δείκτη MSCI Greece Standard, αυξάνοντας τον αριθμό των μετοχών του δείκτη σε 10. Ο δείκτης περιλαμβάνει πλέον τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo, Allwyn και Motor Oil. Η Motor Oil θα αφαιρεθεί από τον MSCI Small Cap Index, στον οποίο θα προστεθεί η Κρι Κρι. Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά το κλείσιμο της Δευτέρας 31 Αυγούστου, με ημερομηνία ισχύος την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ελάχιστη πρόοδος σημειώθηκε σχετικά την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «πλήρη έλεγχο» της θαλάσσιας οδού, ενώ η Τεχεράνη διαμηνύει ότι το Στενό «παραμένει αποκλεισμένο».

Η απουσία διπλωματικής προόδου υποδηλώνει ότι το γεωπολιτικό risk premium στις αγορές ενέργειας είναι πιθανό να διατηρηθεί. Χθες πάντως το Brent ενισχύθηκε οριακά μόνο, κατά 0,1% στα 88,98 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα βρέθηκε να υποχωρεί έως τα 86,86 δολάρια το βαρέλι.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες εμφάνισαν μικτές τάσεις. Ο DAX στη Φρανκφούρτη ενισχυόταν οριακά, ενώ με μικρές απώλειες κινούνταν ο CAC στο Παρίσι και ο βρετανικός FTSE100.

Στη Λεωφόρο Αθηνών η εικόνα της συσσώρευσης επιβεβαιώθηκε και στη συνεδρίαση της Πέμπτης, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.613,23 μονάδες με οριακή πτώση 0,02%. Πρόκειται για την ένατη διαδοχική συνεδρίαση κατά την οποία η αγορά παραμένει ουσιαστικά «εγκλωβισμένη» στην ίδια στενή ζώνη. Από τις 3 Αυγούστου τα κλεισίματα του ΓΔ έχουν κινηθεί μεταξύ 2.606,95 και 2.628,73 μονάδων, σε εύρος μόλις 21,78 μονάδων ή 0,83%. Ακόμη πιο χαρακτηριστικά, στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις ο δείκτης έχει κλεισίματα εντός εύρους μόλις... 1,21 μονάδων.

Σε αρνητικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών που υποχώρησε 0,40% στις 3.050,67 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Optima Bank που ενισχύθηκε 0,82% στα 11 ευρώ. Ακολούθησαν με μικρότερα κέρδη η Alpha Bank (+0,43%) και η Τράπεζα Κύπρου (+0,19%). Στον αντίποδα βρέθηκαν η Εθνική (-1,17%), η Πειραιώς (-0,60%), η Credia (-0,40%) και η Eurobank (-0,22%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,3:1 με 61 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 47 σε αρνητικό και 43 αμετάβλητους. Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 211,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 28,85 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Aktor που ενισχύθηκε 2,55% στα 10,44 ευρώ και η Helleniq Energy με άνοδο 2,09% στα 14,19 ευρώ. Ακολούθησαν με αξιόλογα κέρδη η Coca-Cola HBC (+2,03%) και η Τιτάν (+1,06%), ενώ ανοδικά κινήθηκαν επίσης η Aegean (+0,66%), η Jumbo (+0,61%), ο ΟΤΕ (+0,51%) και η Lamda Development (+0,46%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι ΕΥΔΑΠ (-1,53%) και Motor Oil (-1,13%), και ακολούθησαν με μικρότερες απώλειες οι μετοχές των Metlen (-0,88%), ΔΕΗ (-0,82%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,63%), Allwyn (-0,44%), Viohalco (-0,34%), ElvalHalcor (-0,27%), ΔΑΑ (-0,09%) και Cenergy (-0,09%).