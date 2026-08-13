Κατεσβέσθη η πυρκαγιά κοντά στο στρατόπεδο Καποτά - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

Κατεσβέσθη άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 19:00 πλησίον του Στρατοπέδου "ΚΑΠΟΤΑ" στις Αχαρνές Αττικής.

Τελευταία ενημέρωση: 20:15

Κατεσβέσθη άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 19:00 σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Πάρνηθος, πλησίον του Στρατοπέδου "ΚΑΠΟΤΑ" στις Αχαρνές Αττικής.

Στο σημείο επιχείρησαν 73 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα, και από αέρος 2 ελικόπτερα. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Αχαρνών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19:04, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Λόγω της πυρκαγιάς η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πάρνηθος, ωστόσο πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά.