Βρετανία: Η Shein έχασε τη δικαστική διαμάχη κατά της Temu

Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι η Temu υπέπεσε σε παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων μεγάλης κλίμακας.

Η Shein έχασε τη δικαστική διαμάχη στο Ηνωμένο Βασίλειο εναντίον της Temu της PDD Holdings Inc. σχετικά με τις καταγγελίες ότι ο μεγάλος ανταγωνιστής της υπέπεσε σε παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων μεγάλης κλίμακας.

Ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει επίσης να αποζημιώσει την Temu για την αφαίρεση χιλιάδων καταχωρίσεων προϊόντων, σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου του Λονδίνου που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Η κινεζική Shein είχε κατηγορήσει την Temu σε δίκη νωρίτερα φέτος για «εντυπωσιακά» επίπεδα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και χρήση χιλιάδων φωτογραφιών από τον ιστότοπο της Shein.

Η Temu άσκησε ανταγωγή, υποστηρίζοντας ότι η ανταγωνίστριά της διεξήγαγε μια «επιθετική και αμείλικτη μάχη».

Η απόφαση έρχεται λίγο πριν από την προγραμματισμένη αρχική δημόσια προσφορά της Shein στο Χονγκ Κονγκ, η οποία στοχεύει σε αποτίμηση περίπου 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η δίκη του Λονδίνου προσέφερε μια σπάνια ματιά στο πώς η Shein και η Temu, που ιδρύθηκαν από τους δισεκατομμυριούχους Xu Yangtian και Colin Huang αντίστοιχα, ανταγωνίζονται σκληρά για κοινούς προμηθευτές και επικαλυπτόμενα δίκτυα παραγωγής, όπως τονίζει το Bloomberg.

Το δικαστήριο θα αποφασίσει σε ξεχωριστή δίκη το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβάλει η Shein επειδή ανάγκασε την Temu να αφαιρέσει καταχωρίσεις προϊόντων. Το δικαστήριο αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, το Competition Appeal Tribunal, έχει επίσης οριστεί για μια ακόμη δίκη τον επόμενο χρόνο για να αποφασίσει σχετικά με τον ισχυρισμό ότι η Shein εφάρμοσε σκόπιμη στρατηγική για να υπονομεύσει την ικανότητα της Temu να ανταγωνίζεται στην αγορά «fast fashion» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ιδιοκτησία της Shein επί των χιλιάδων φωτογραφιών που αποτελούν τον πυρήνα της αγωγής δεν αμφισβητήθηκε και η Temu απέφυγε των ευθυνών «απλώς επειδή οι server που υποστηρίζουν τον ιστότοπό της στο Ηνωμένο Βασίλειο τυχαίνει να βρίσκονται στην Ιρλανδία», δήλωσε η Shein μετά την απόφαση.