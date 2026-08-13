Ηλεκτρικό ρεύμα: Από τις χαμηλότερες στην ΕΕ οι τιμές χονδρικής και αύριο στην Ελλάδα

Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει και αύριο η Ελλάδα, καθώς η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές παραμένει σε υψηλά επίπεδα, υπερκαλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει και αύριο η Ελλάδα, καθώς η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές παραμένει σε υψηλά επίπεδα, υπερκαλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Αντίθετα στην Ευρώπη, ο καύσωνας έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών, καθώς προκαλεί, όχι μόνο αύξηση της ζήτησης για κλιματισμό, αλλά και περιορισμό της παραγωγής από θερμικές μονάδες, που οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες.

Η αναταραχή στις ευρωπαϊκές αγορές δεν έχει επηρεάσει μέχρι στιγμής την Ελλάδα, καθώς η τιμή για αύριο Παρασκευή είναι μόλις 1% υψηλότερη σε σχέση με τη σημερινή. Συγκεκριμένα, η τιμή χονδρικής για αύριο στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 97 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ ενδεικτικά στη Βουλγαρία είναι 125, στη Ρουμανία 143, στην Ιταλία 176, στη Γαλλία 146, στη Γερμανία 140, στην Πολωνία 139, στην Ισπανία 140 και στην Πορτογαλία 146.

Η ηλιοφάνεια και οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν και αύριο σε υψηλά επίπεδα την συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη του φορτίου, ενώ για μια ακόμα ημέρα η ελληνική αγορά θα είναι καθαρά εξαγωγική.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του χρηματιστηρίου ενέργειας, αιολικά και φωτοβολταϊκά, θα καλύψουν αύριο το 65,5 % του φορτίου, το 5% τα υδροηλεκτρικά και 0,6% οι μπαταρίες. Το 27,9% της ζήτησης καλύπτεται από μονάδες φυσικού αερίου, ενώ η συμμετοχή του λιγνίτη είναι μηδενική. Οι εξαγωγές θα ξεπεράσουν αύριο τις 56 γιγαβατώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ