Metlen: Καθαρά κέρδη 313 εκατ. ευρώ - Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το α’ εξάμηνο

Οι προκλήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια του 2025 αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά

Ιστορικά υψηλές επιδόσεις κατέγραψε το α' εξάμηνο του 2026 η Metlen σε όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, με την εταιρεία να επιβεβαιώνει το guidance για το EBITDA του 2026, ύψους 1-1,15 δισ. ευρώ, όσο και τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA, 1,920 – 2,080 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 3,987 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 3,608 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025 (+11%), αντανακλώντας τη δυναμική και αναπτυξιακή πορεία των κλάδων Ενέργειας και Υποδομών και Παραχωρήσεων. Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 313 εκατ. ευρώ έναντι 254 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 2,18 ευρώ έναντι 1,81 ευρώ το α' εξάμηνο του 2025. Παράλληλα, τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 550 εκατ. ευρώ, επίπεδο ρεκόρ για α' εξάμηνο, έναντι 445 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Executive Chairman της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε: «Η ισχυρή μας επίδοση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη σταθερή μας προσήλωση στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που παρουσιάσαμε κατά το Capital Markets Day τον Απρίλιο του 2025 και αναδεικνύει τη συνεπή και πειθαρχημένη εκτέλεση των στρατηγικών στόχων που έχουμε θέσει. Παράλληλα, γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι οι προκλήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια του 2025 αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και ότι η Εταιρεία έχει επιστρέψει σε τροχιά πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς της στόχους.

Το ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ξεκίνημα της χρονιάς ενισχύει την εμπιστοσύνη που εκφράσαμε μέσω των προβλέψεων (guidance) που παρουσιάσαμε κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που οι λειτουργικές προκλήσεις που είχαμε εντοπίσει αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και ότι οι πρωτοβουλίες που αναλάβαμε για την αποκατάσταση της απόδοσης της Εταιρείας αποδίδουν πλέον απτά αποτελέσματα, επιτρέποντας στις δραστηριότητές μας να ανακτήσουν τη δυναμική τους στο σύνολό τους.

Όλοι οι επιχειρηματικοί μας κλάδοι κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη κατά αυτή την περίοδο, υποστηριζόμενοι από την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών και την πειθαρχημένη εκτέλεση του επιχειρηματικού μας σχεδίου. Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει τη δύναμη του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου, καθώς και την αφοσίωση και τη δέσμευση των ανθρώπων μας.

Το μοναδικό συνεργατικό μας μοντέλο και η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας απέδειξαν για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητά τους σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις, τις οποίες διαχρονικά έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε όχι μόνο να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά, αλλά και να μετατρέπουμε σε ευκαιρίες ανάπτυξης. Τα ανταγωνιστικά αυτά πλεονεκτήματα επέτρεψαν στη Metlen να συνάψει σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στις διεθνείς αγορές.

Παρότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο μπροστά μας, η πρόοδος που έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα μας γεμίζει αισιοδοξία. Όπως έχουμε αποδείξει διαχρονικά, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων, στη δημιουργία διατηρήσιμης μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και όλους τους συνεργάτες μας (stakeholders), καθώς και στη διαρκή επίτευξη υψηλών προτύπων απόδοσης».

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία.