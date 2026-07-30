Wall Street: Ράλι του Nasdaq με ώθηση 15% από την Microsoft - «Βουτάει» 9% η Meta

Στα πράσινα είναι ντυμένοι όλοι οι δείκτες την Πέμπτη στην Wall Street, με την αγορά να ανακάμπτει μετά το χθεσινό «γκρέμισμα» του Dow Jones πάνω από 1.150 μονάδες, στην απόηχο της απόφασης της Fed να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια.

Στα πράσινα είναι ντυμένοι όλοι οι δείκτες την Πέμπτη στην Wall Street, με την αγορά να ανακάμπτει μετά το χθεσινό «γκρέμισμα» του Dow Jones πάνω από 1.150 μονάδες, στην απόηχο της απόφασης της Fed να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια για πέμπτη φορά, με την Microsoft και γενικότερα τους ημιαγωγούς να αναλαμβάνουν να τραβήξουν υψηλότερα την συνεδρίαση. Την ίδια ώρα οι επενδυτές αναλύουν σημαντικά στοιχεία για την αμερικανική οικονομία, από το ΑΕΠ μέχρι τα επιδόματα ανεργίας.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,61% ή 313,84 μονάδες στις 51.915,98 μονάδες, ο S&P 500 ανεβαίνει 1,17% στις 7.403,63 μονάδες, ενώ ο δείκτης Nasdaq οδηγεί την άνοδο, με κέρδη 2,38% στις 25.020,87 μονάδες.

Στο ταμπλό η Microsoft σημειώνει εντυπωσιακά κέρδη σχεδόν 15%, καθώς την Τετάρτη ανακοίνωσε έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών και αύξηση 43% στην βασική της επιχείρηση cloud Azure, η οποία ήταν επίσης πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς. Η εταιρεία δήλωσε ότι πλέον διαθέτει πάνω από 30 εκατ. κρατήσεις για το Microsoft 365 Copilot, τον βοηθό εργασίας τεχνητής νοημοσύνης, από περισσότερα από 20 εκατ. τον Απρίλιο, σε περαιτέρω ενδείξεις ότι μέρη των επενδύσεών της στην τεχνητή νοημοσύνη αποδίδουν.

Οι ημιαγωγοί σημειώνουν άνοδο με το iShares Semiconductor ETF να ενισχύεται άνω του 5,8%.

Αντίθετα, η μετοχή της Meta «βουτάει» 9%, καθώς η μητρική των Instagram και Facebook δεν έπιασε τις προσδοκίες των επενδυτών για τα κέρδη και στο outlook της για τα έσοδα για το τρέχον τρίμηνο. Αναμένει κύκλο εργασιών στο τρίμηνο μεταξύ 61 δισ. δολαρίων και 64 δισ. δολαρίων, ή 62,5 δισ. δολάρια στο μέσο του εύρους. Οι αναλυτές ανέμεναν 63,15 δισ. δολ. σύμφωνα με την LSEG. Παράλληλα, ανακοίνωσε πτώση 91% στις ελεύθερες ταμειακές ροές για το δεύτερο τρίμηνο.

«Αυτή είναι τελικά μια ιστορία δύο επενδυτικών στρατηγικών τεχνητής νοημοσύνης. Η μία εταιρεία αυξάνει τα κέρδη της ενώ ξοδεύει πολλά, ενώ η άλλη επιτρέπει σε αυτά τα κόστη να μειώσουν τα καθαρά της κέρδη», δήλωσε ο Στίβεν Έβανς, επικεφαλής επενδύσεων στην Pave Finance.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν την αγορά ομολόγων, με την απόδοση του 30ετούς ομολόγου να κυμαίνεται κοντά στα υψηλά του 2007 μετά την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Εκτινάχθηκε κατά 6 μονάδες βάσης μετά την τακτική διαπραγμάτευση της Τετάρτης, σε πάνω από 5,2%.

Την Τετάρτη, ο Dow Jones κατέγραψε τη χειρότερη πτώση του δείκτη blue chip από τον Απρίλιο του 2025 μετά την Fed και την δήλωση του Κέβιν Γουόρς πως θα αναλάβει δράση εάν χρειαστεί, κάτι που δεν ικανοποίησε απόλυτα την αγορά. Η Fed «παραμένει υπομονετική και σε κατάσταση αναμονής και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της οικονομίας τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Σαμίρ Σαμάνα, επικεφαλής παγκόσμιων μετοχών και ακινήτων στο Wells Fargo Investment Institute. «Αυτό αφήνει τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου «ζωντανή» ως μια ευκαιρία για την Fed να δράσει εάν υποστηριχθεί από τα εισερχόμενα δεδομένα για να κατευνάσει τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις» πρόσθεσε.

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι η ανάπτυξη των ΗΠΑ επιβραδύνθηκε στο 1,5% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Αυτό έχασε την εκτίμηση του Dow Jones για 1,8%.

Ο πληθωρισμός παρέμεινε πάνω από τον στόχο της Fed. Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών μειώθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση και 3,7% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, σύμφωνα με την εκτίμηση του Dow Jones. Ωστόσο, ο βασικός δείκτης PCE, ο οποίος εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, έδειξε μηνιαία αύξηση 0,1% και ετήσιο επίπεδο 3,3%. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν αντίστοιχες προβλέψεις για 0,2% και 3,3%.

Επίσης, λιγότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκαν οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ, στοιχείο που υποδηλώνει ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παρέμειναν σταθερές.

Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 9.000 σε εποχικά προσαρμοσμένο επίπεδο 197.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 25 Ιουλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 200.000 αιτήσεις.